قوات الدفاع الشعبي: مقتل وإصابة 12 من جنود الاحتلال التركي

وأصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) اليوم، بياناً إلى الرأي العام حول هجمات دولة الاحتلال التركي والعمليات النوعية التي نفذتها قوات الكريلا ضد الاحتلال في مناطق المقاومة، جاء فيه:

"تستمر المقاومة المشرفة لكريلا حرية كردستان ضد هجمات جيش الاحتلال التركي، ونفذت قواتنا المتحركة أساليب وتكتيكات العصر الجديد للكريلا بطريقة ناجحة، ويوجهون ضربات قوية للاحتلال.

نتائج عمليات قواتنا:

مقتل 9 من جنود الاحتلال، وإصابة 3 آخرين، وتم تدمير موقعين وخيمتين عسكريتين في نفس الوقت، وقصف جيش الاحتلال التركي ساحات المقاومة عشرات المرات بالمدافع والدبابات وقنابل الهاون والأسلحة الثقيلة.

معلومات عن العمليات والهجمات التي حصلت:

ضمن إطار الحملة الثورية لحرب الخابور للشهيد سافاش مرعش:

في 17 تشرين الثاني الساعة 08:15 نفذت عملية بتكتيكات سرية من قبل قواتنا المتحركة ضد جنود الاحتلال في منطقة تروانش في متينا في تلة الشهيد علي، هذا الاحتلال الذي كان يحاول تمهيد طريق بهدف احتلال تلة سور، تم إطلاق النار عليهم من الجانبين من خلال العمليات المنسقة للكريلا، ففي الجهة الأولى من العملية قاموا بضرب خيمتين من مسافة قريبة بالقنابل اليدوية والأسلحة الفردية، وتم مقتل أربعة جنود من جيش الاحتلال خلال هذه العمليات، وإصابة اثنين بينهم مسؤول وتدمير خيمتين، وفي الجهة الثانية من العملية، تم استهداف موقعين حيث كان يوجد فيه أربعة جنود، حيث قتل الأربعة، وتم تدمير موقعين، كما قامت قواتنا بضرب الاحتلال بالأسلحة الفردية ن وأسفرت عن مقتل جندي وإصابة آخر.

في هذه العملية التي نفذت بقيادة قواتنا المتحركة بروح عالية للهجمات وبأسلوب هادف، تم مقتل 9 من جنود الاحتلال وإصابة ثلاثة آخرين، وتم تدمير خيمتين عسكريتين وموقعين في نفس الوقت.

ضمن إطار الحملة الثورية لصقور زاغروس في منطقة زاب:

في 17 تشرين الثاني الساعة 15:10، استهدفت قواتنا المتحركة بالأسلحة الثقيلة جنود الاحتلال في ساحة المقاومة للشهيد عادل في جمجو.

هجمات جيش الاحتلال التركي:

في 17 تشرين الثاني، قصفت ساحات المقاومة لتلة إف إم، تلة آمدية، جمجو وسيدا عشرات المرات بالمدافع والدبابات وقنابل الهاون والأسلحة الثقيلة، كما حاول جنود الاحتلال تدمير خنادق الحرب للشهيد سرخبون في ساحة المقاومة في جمجو بالجرافات".

(ف)