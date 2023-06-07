أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) اليوم، بياناً حول هجمات جيش الاحتلال التركي المستمرة على مناطق الدفاع مديا، جاء في مستهله:

"منطقة الشهيد دليل غربي زاب

شن جيش الاحتلال التركي يوم 5 حزيران المنصرم في تمام الساعة 13:30، هجوماً على ساحة المقاومة في تل إف إم (FM)، وردت قواتنا أيضاً على الهجوم بأسلحتها الثقيلة.

منطقة خاكورك

وقصف جيش الاحتلال التركي في 4 حزيران ساحة شيخ زاده بواسطة طائراتها الحربية، مروحيات هليكوبتر، والأسلحة الثقيلة، وبالتالي تمركز الجنود المحتلين في تل شيخ زاده.

هجمات جيش الاحتلال التركي

وفي يومي 4 و5 حزيران، تعرضت ساحات المقاومة في تل إف إم وتلة آمدية في منطقة الشهيد دليل غربي زاب، وكذلك ساحة المقاومة في منطقة سيدا شرقي زاب، 72 لقصف مدافع، ودبابات جيش الاحتلال التركي.

كما حاول جيش الاحتلال التركي في يومي 4 و5 حزيران، تدمير خنادقنا في ساحة المقاومة بتل إف إم في منطقة الشهيد دليل غربي زاب".

مقتل الكونترا مصطفى أردم

وأضاف البيان: إن "الكونترا الذي يدعى مصطفى أردم من مواليد شرناخ عام 1980، ارتكب العديد من الجرائم ضد النضال من أجل الحرية لشعبنا، وخدم العدو القاتل، بحيث شارك في العديد من الهجمات التي استهدفت شعبنا، وارتكب جرائم مختلفة، ليس فقط في شمال كردستان، وكذلك شارك في العمليات الاحتلالية في مناطق الدفاع المشروع وتسبب باستشهاد العديد من رفاقنا الكريلا، وكان قائداً لفرقة الكونترا المسمى خنجر.

الكونترا مصطفى أردم الذي كان ينفذ هذه الممارسات الوحشية، واجه إحدى وحداتنا لقواتنا الكريلا، يوم 4 حزيران في تمام الساعة 21:30، وهذه الوحدة الخاصة تمكنت من قتل هذا الكونترا بمبادرتها، ومن ثم عادت الوحدة بسلام وأمان إلى مكانها وقدمت معلومات عن الحادث".

(ف)