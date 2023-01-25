قوات الدفاع الشعبي: مقتل جنديين من جيش الاحتلال التركي 

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي اليوم بياناً حول سير العمليات التي تنفذها الكريلا ضد جيش الاحتلال التركي.

وبحسب البيان، فإن المعلومات التفصيلية عن العمليات والهجمات هي كما يلي:

في إطار حملة صقور زاغروس الثورية في منطقة زاب؛

- في 23 كانون الثاني في الساعة 13:00، استهدفت فرق الكريلا المتحركة جنود الاحتلال بالقرب من قرية سيدا في ناحية شيلادزه في آمدية بالأسلحة الثقيلة.

- 24 كانون الثاني الساعة 12:30، استهدفت فرق الكريلا المتحركة جنود الاحتلال بالقرب من قرية سيدا في ناحية شيلادزه في آمدية بالأسلحة الثقيلة.

- 24 كانون الثاني الساعة 19:40، استهدفت فرق الكريلا المتحركة جنود الاحتلال بالقرب من منطقة جمجو في ناحية شيلادزه في آمدية بالأسلحة الثقيلة، مما أسفر عن مقتل جنديين تركيين وتدمير خيمة عسكرية.

هجمات جيش الاحتلال التركي بالقنابل المحظورة والأسلحة الكيماوية؛

- في 24 كانون الثاني، قصف جيش الاحتلال 4 مرات خنادق المقاومة للكريلا بالقرب من قرية سيدا ومنطقة جمجو في ناحية شيلادزه في آمدية، بالقنابل المحظورة.

- 24 كانون الثاني، قصف جيش الاحتلال 13 مرة خنادق المقاومة للكريلا بالقرب من منطقة جمجو في ناحية شيلادزه في آمدية، بالأسلحة الكيماوية.

هجمات جيش الاحتلال التركي؛

- 24 كانون الثاني، قصف جيش الاحتلال التركي عشرات المرات خنادق المقاومة للكريلا بالقرب من منطقة جمجو في ناحية شيلادزه في آمدية، بالمدافع، الدبابات والأسلحة الثقيلة".

(ف)