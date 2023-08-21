قوات الدفاع الشعبي: مقتل جنديين للاحتلال التركي

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، اليوم الإثنين، بياناً كتابياً كشف فيه حصيلة عمليات الكريلا من جهة وهجمات جيش الاحتلال التركي المستمرة على مناطق الدفاع مديا بباشور كردستان، من جهة أخرى، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاء في نص البيان:

"في منطقة الشهيد دليل غرب زاب؛

نفذت مقاتلاتنا في صفوف وحدات المرأة الحرة – ستار يوم 20 آب في تمام الساعة 11:30 عملية قنص ضد جهاز كاميرات المراقبة لجيش الاحتلال التركي في ساحة المقاومة بتلة جودي، ودمر جهاز الكاميرات بالكامل خلالها.

وفي التاريخ نفسه، وجهت قواتنا الكريلا حوالي الساعة 14:10 ضربات قوية لخنادق العدوان التركي في ساحة المقاومة بتلة جودي، بواسطة الأسلحة الثقيلة.

استهدفت قواتنا الكريلا بقيادة وحدات المرأة الحرة – ستار يوم 20 آب في تمام الساعة 15:00 جنود الاحتلال التركي أثناء محاولتهم التوغل في خنادق الحرب في ساحة المقاومة بتلة جودي، بواسطة أسلحتها الثقيلة، وانتهت محاولات المحتلين مع تدخل قواتنا على الفور.

وفي التاريخ ذاته، نفذت مقاتلاتنا لوحدات المرأة الحرة – ستار عملية قنص أخرى في تمام الساعة 16:00 ضد جيش العدوان التركي في ساحة المقاومة بتلة جودي، وأسفرت العملية عن مقتل جندي تركي.

وفي 20 آب ما بين الساعة 22:40 و 22:00، حامت المروحيات التابعة لجيش الاحتلال في سماء ساحة المقاومة في تلة جودي، حيث تدخلت قواتنا 6 مرات لمنع مروحيات سكورسكي التي كانت تحاول إنزال جنودها في الساحة.

ووجهت مقاتلاتنا لوحدات المرأة الحرة – ستار يوم 21 آب في الساعة 01:00 ضربات قوية لجيش الاحتلال التركي أثناء محاولتهم الدخول إلى خنادق الحرب بساحة المقاومة في تلة جودي، بالأسلحة الثقيلة، وأسفرت العملية عن مقتل جندي تركي وإنهاء تحركات المحتلين في الساحة.

هجمات جيش الاحتلال التركي؛

وفي 20 آب الجاري، قصفت طائرات حربية لدولة الاحتلال التركي ساحة المقاومة بتلة جودي 5 مرات وتلة بهار في منطقة الشهيد دليل غرب زاب، مرة واحدة أيضاً، حيث قصفت طائرات الاحتلال المنطقتين المذكورتين 6 مرات.

كما تعرضت منطقة الشهيد دليل غرب زاب ومنطقة حفتانين لقصف مدافع الاحتلال التركي عدة مرات".

(س ر)