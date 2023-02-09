قوات الدفاع الشعبي: مقتل جنديّ من جيش الاحتلال التركي

كشف المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي عبر بيانٍ كتابيّ أصدره اليوم الخميس، مقتل جنديّ من جيش الاحتلال التركي في جمجو.

وجاء في نص البيان:

"في سياق حملة صقور زاغروس الثوريّة في منطقة زاب:

استهدفت قواتنا في فرق الكريلا المتحرّكة في الساعة 08:00 من يوم الثامن من شباط الجاري، جنود جيش الاحتلال التركي في الأراضي الواقعة في منطقة جمجو التابعة لناحية شيلادزي في قضاء آمديه بالأسلحة الثقيلة، ما أسفر عن مقتل جنديّ من جيش الاحتلال التركي.

الهجمات التي شنّها جيش الاحتلال التركي:

في السادس والسابع والثامن من شباط الجاري، قُصفت تحصينات الكريلا الواقعة في محيط قرية سيدا ومنطقة جمجو التابعتين لناحية شيلادزي في قضاء آمديه بالأسلحة الثقيلة والدبابات لعشرات المرّات".

(ر)