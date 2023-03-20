قوات الدفاع الشعبي: مقتل جندي من جيش الاحتلال التركي

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي، اليوم، بياناً كتابيّاً قال فيه: "يواصل جيش الاحتلال التركي الذي يعدّ مجرم حرب، هجماته على قواتنا التي تدافع عن مواقعها بلا انقطاع. وقد نفّذت قواتنا عملياتٍ ترتكز على حق الدفاع المشروع، ما أسفر عن مقتل جنديّ من جيش الاحتلال التركي وتدمير طائرة درون ونظام كاميرة رصد".

وتفاصيل هجمات دولة الاحتلال التركي حسب البيان هي:

"في 18 آذار الجاري وفي الساعة 17:00، هاجم جنود الاحتلال التركي تحصيناتنا في جمجو ما دفع قواتنا إلى التصدّي لهم دفاعاً عن النفس وقد أسفر ذلك عن مقتل جنديّ من جيش الاحتلال التركي.

في 19 من الشهر ذاته وفي الساعة 19:00، وضع جيش الاحتلال التركي نظام كاميرات رصد في محيط تحصينات المقاومة في سيدا، ما دفع قواتنا إلى الردّ على جيش الاحتلال التركي انطلاقاً من حق الدفاع عن النفس وتدمير نظام كاميرات الرصد التي قاموا بوضعها.

في 18 آذار الجاري الساعة 18:00، أرسل جيش الاحتلال التركي مسيّراته إلى منطقة مقاومة كري FM لتحديد مواقع قواتنا، ما دفع قواتنا إلى إسقاط مسيّرة (درون) دفاعاً عن النفس.

في الـ 18 و19 من آذار الجاري، قُصفت منطقة مقاومة كري FM وتحصيناتنا الواقعة في منطقتي جمجو وسيدا بقذائف الأوبيس والدبابات والأسلحة الثقيلة 26 مرّة".

(ر)