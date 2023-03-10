قوات الدفاع الشعبي: مقتل جندي من جيش الاحتلال التركي في جمجو

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، اليوم الجمعة بياناً كتابياً إلى الرأي العام، قال فيه: "يواصل جيش الاحتلال التركي هجماته الاحتلالية على مناطق الدفاع المشروع".

وأفاد بهذه المعلومات عن تفاصيل الهجمات:

"شن جيش الاحتلال التركي يوم 9 آذار في الساعة 06:30 هجوماً على خنادق المقاومة لمقاتلي الكريلا، وخلال رد مقاتلينا الكريلا على هذا الهجوم بهدف الدفاع المشروع، قتل جندي تركي.

9 آذار شن جيش الاحتلال التركي هجوماً على قواتنا الكريلا في ساحة تلة أورتي بمنطقة متينا، بواسطة مسيّرة درون مسلحة.

وفي التاريخ ذاته، قصفت الطائرات الحربية لجيش الاحتلال التركي ساحة تلة أورتي بمنطقة متينا، تلة آمدية، تلة بهار، وخنادق المقاومة في منطقة جمجو، 6 مرات.

وتعرضت خنادق المقاومة لمقاتلي الكريلا في 9 آذار في ساحة تلة أورتي في متينا، وساحات جمجو وسيدا، لقصف المدافع، الدبابات، الأسلحة الثقيلة للاحتلال التركي 37 مرة".

(ف)