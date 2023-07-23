قوات الدفاع الشعبي: مقتل اثنين من جنود الاحتلال التركي

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي اليوم بياناً، بخصوص هجمات الاحتلال التركي والعمليات التي تنفذها الكريلا، وجاء فيه:

"توجّه قواتنا في ساحة المقاومة في تلة جودي ضربات قوية لجيش الاحتلال التركي وتنفذ عمليات فعالة، حيث أسفرت العمليات التي نفذتها قواتنا بروح التضحية الآبوجية والتكتيكات الخلاقة لأسلوب كريلاتية العصر الحديث، عن مقتل جنديين تركيين، وتدمير نظامين لكاميرات المراقبة، ومنعت جنود الاحتلال من التقدم والتمركز في الساحة، هذه المرة، شاركت قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK مع جيش الاحتلال التركي بتنفيذ عملية في محيط خاكورك.

المعلومات المفصلة عن عمليات قواتنا وهجمات جيش الاحتلال التركي كالتالي:

في منطقة الشهيد دليل غرب زاب؛

بتاريخ 22 تموز في الساعة 05:20، استهدفت قواتنا نظام كاميرا المراقبة الموضوعة في ساحة المقاومة في تلة جودي ودمرته، وفي الوقت نفسه، تم توجيه ضربات قوية لمواقع جيش الاحتلال في ساحة المقاومة في تلة إف إم.

بتاريخ 22 تموز في الساعة 08:30، نفذت فرق وحدات المرأة الحرة المتنقلة عملية قنص ضد جنود الاحتلال الذين حاولوا التمركز في ساحة المقاومة في تلة جودي، أسفرت عن مقتل جندي تركي.

وفي الساعة 09:20، وجهت قواتنا ضربات قوية لجيش الاحتلال في ساحة المقاومة في تلة جودي.

وفي الساعة 12:20، نفذت فرق وحدات المرأة الحرة المتنقلة عملية قنص ضد جنود الاحتلال الذين حاولوا التمركز في ساحة المقاومة في تلة جودي، مما أسفرت عن مقتل جندي تركي، وفي الوقت نفسه، استهدفت قواتنا نظام كاميرا للمراقبة ودمرته.

أما في الساعة 14:40، فاستهدفت قواتنا جنود الاحتلال الذين حاولوا التمركز في ساحة المقاومة في تلة جودي، بالأسلحة الثقيلة.

وما بين الساعة 18:00 و 19:00، استهدفت قواتنا جنود الاحتلال في ساحة المقاومة في تلة جودي بأسلحة نصف آلية، وأوقفت حركة العدو.

بتاريخ 23 تموز في الساعة 00:40، استهدفت قوات الكريلا المتنقلة مروحية سكورسكي التي كانت تحاول إنزال الجنود في ساحة المقاومة في تلة جودي، وبعد تدخل قواتنا أُجبِرَت المروحية على مغادرة المكان دون أن تنزل قواتها.

منطقة خاكورك؛

بتاريخ 22 تموز، في تمام الساعة 21:00، استهدفت قواتنا جنود الاحتلال بالأسلحة الثقيلة ووجهت ضربات قوية للمحتلين الذين حاولوا السيطرة على تلة ليلكان، وبعد ذلك، بدأ جنود الاحتلال التركي بالتعاون مع قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني بعملية في محيط التلة.

هجمات دولة الاحتلال التركي؛

بتاريخ 22 تموز، قصفت الطائرات الحربية منطقة الشهيد دليل غرب زاب 12 مرة، وساحات المقاومة في كولكا وتلة هكاري في منطقة متينا مرتين.

بتاريخ 22 و23 تموز، قصفت المروحيات الهجومية 21 مرة ساحة المقاومة تلة جودي في منطقة الشهيد دليل غرب زاب.

كما تعرضت منطقة الشهيد دليل غرب زاب، ومتينا وخاكورك للقصف عشرات المرات بالمدافع والدبابات والأسلحة الثقيلة".

(ف)