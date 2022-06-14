قوات الدفاع الشعبي: مقتل 985 جندياً من جيش الاحتلال التركي خلال شهرين، وتدمير ثلاث مروحيات ودبابة

كشف المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي عبر بيانٍ كتابيٍ أصدره اليوم الثلاثاء حصيلة شهرين من المعارك خلال الفترة الممتدّة بين الـ 14 من نيسان المنصرم والـ 14 من حزيران الجاري.

واستُهلّ البيان بالقول "مضى على الهجمات الاحتلالية التركية على مناطق زاب، آفاشين ومتينا في باشور كردستان شهران. فيما حوّلت كريلا حركة التحرر الكردستانية كل الميادين التي يتواجدون فيها إلى ميدانٍ لمقاومة هذه الهجمات وبدأوا عملية قتال تاريخي. قصفت دولة الاحتلال التركي بدعمٍ من الناتو والخونة من الكرد العملاء مناطق الدفاع المشروع مستخدمةً أحدث تقنيات العصر الحالي آلاف المرات بقذائف الأوبيس، الهاون، المروحيات القتالية والطائرات الحربية إلّا أنها لم تتمكن من تحقيق النتيجة المرجوة. وصل جيش الاحتلال التركي في زاب إلى مرحلةٍ من الانسداد لذا قام ليلة الـ 25 من أيار المنصرم بتوسيع هجماته والانتقال إلى الجهة الغربية من نهر زاب. لكن قواتنا المتواجدة في الميدان تصدّت لهذه الهجمات في سياق الحملة الثورية للشهيد سافاش ماراش في معركة خابور. حاول جيش الاحتلال التركي تجاوز هذا الانسداد في زاب إلّا أنّه تعرّض لاستهداف الكريلا بشكلٍ أكبر ولم يتمكّن من تحقيق هدفه".

كريلا حركة التحرر الكردستانية يسيرون نحو الانتصار

تابع البيان: "أعاد كريلا حركة التحرر الكردستانية بناء ذاتهم من جديد على أساس استراتيجية حرب الشعب الثورية بوصفهم مقاتلون للحداثة الديمقراطية. وبدأوا بتنفيذ التكتيكات الجديدة للكريلا بدقّة كبيرة وخلّاقة.

أثبت أسلوب فرق الكريلا المتحركة وشبه المتحركة التي تعتمد على التحصينات القتالية في الميدان وتستخدم أسلوب حرب الخنادق بمهارة نجاحه عملياً كأسلوب وتكتيك للكريلا. تُعبّر عملية الحرب المستمرة منذ شهرين والتي تُمثّل أداءً ومستوى جديداً على الصعيد العسكري مستوى مهماً من الإيمان، الإرادة، الهمّة العالية، والتصميم والإصرار على الانتصار بالنسبة للكريلا. إنّ قواتنا هي قواتٌ فدائيّة، نظّمت ذاتها بوعي كبير وهمّة آبويّة عالية واتّخذت قرار تحقيق الحرية ومستعدّةٌ للقيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق هذا النضال. وكما تمت الإشارة سابقاً لم تتمكّن لا التقنية الحديثة ولا الهجمات التركية الوحشية ولا العملاء الكرد من تحقيق أي نتيجةٍ أمام قوة الكريلا الفدائيّة. يقاوم كريلا حركة التحرر الكردستانية في أصعب الظروف وأشدّها بالروح الفدائّية الآبويّة. ومرّة أخرى أظهرت قوات الكريلا بالتضحيات الكبيرة التي قدّمتها أنّها تمثّل أمل حرية الشعب الكردستاني المظلوم، الشعوب والطبقات المضطهدة.

بدأ جيش الاحتلال التركي الذي بقي عاجزاً أمام المقاومة التاريخية لقواتنا في تحصينات وخنادق الحرب باستخدام أساليب الحرب القذرة مرّةً أخرى، حيث استخدمت الأسلحة الكيماوية والمتفجّرات 779 مرّةً مرتكبةً بذلك جرائم حرب. ومقابل كل هذه الهجمات نفّذت قواتنا بروح الحملة الثورية العديد من العمليات الشاملة والمنسّقة للكريلا. وقد كانت الكمائن، عمليات المداهمة والقنص والعمليات النوعيّة هي أساليب وأنواع العمليات التي نفّذتها قوات الكريلا والتي كبّدت جيش الاحتلال خسائر فادحة. وقد استولت قواتنا؛ التي نفّذت بروحٍ هجومية عالية عملياتٍ ثوريّة انتقامية، ووصلت لجثث 30 جندياً من جيش الاحتلال التركي بينهم ضبّاط برتب عالية، على هويات هؤلاء الجنود وأسلحةً ومعدّات عسكرية لجيش الاحتلال. ومقابل هذه الحقيقة فقد سعت الدولة التركية المذنبة في هذه الحرب إلى إخفاء عدد قتلاها كما تفعل على الدوام، كما تحدّثت عن انتصارٍ وهمي عبر وسائل إعلام الحرب الخاصة.

توجيه ضربات موجعة لجيش الاحتلال التركي في باكور كردستان

نفّذت الدولة التركية مئات العمليات ضد قواتنا في باكور كردستان أيضاً كما فعلت في مناطق الدفاع المشروع لكنها لم تتمكّن من تحقيق النتيجة المرجوة. إذ أحبطت قواتنا أغلب هذه العمليات ونفّذت بالتزامن مع ذلك عملياتٍ خلّاقةٍ في بوتان، سرحد وآمد موجّهةً ضرباتٍ موجّهةً بذلك ضرباتٍ موجعةً لجيش الاحتلال التركي.

أصبح رفاقنا الذين قاتلوا بكل شجاعة بالروح الفدائية الآبويّة واستشهدوا في هذا الطريق، روّاداً للمقاومة التاريخية التي تُخاض ضد الدولة التركية التي تسعى لاحتلال كردستان وقطعوا الطريق أمام هجومٍ احتلالي شامل وحققوا نتائج مهمة. لقد سارت عملية المقاومة هذه بفضل الجهود والمساعي الكبيرة وتضحية شهدائنا. وخلال هذه المرحلة استشهد 58 من رفاقنا بينهم 13 بالأسلحة الكيماوية. إنّ النتائج التي حقّقها شهداؤنا بجهدهم ودمائهم تمثّل ضمان كرامتنا وحريتنا، وهي بمثابة أمرٍ لنا بتحقيق النصر.

حصيلة شهرين من المعارك

حصيلة المعارك والعمليات خلال الفترة الممتدّة بين الـ 14 من نيسان المنصرم والـ 14 من حزيران الجاري هي كالتالي:

الهجمات التي شنّها جيش الاحتلال التركي:

أولاً بحسب ما تأكّدت منها قواتنا في مناطق المقاومة؛ مناطق الدفاع المشروع:

_ قُصفت بالطائرات الحربية 2065 مرّة.

_ قُصفت بالمروحيات القتالية 1493 مرّة.

_ قٌصفت التحصينات القتالية لقواتنا بالأسلحة الكيماوية والمتفجّرات 779 مرّة.

العمليات التي نفّذتها قواتنا:

_ عمليّة لقوات الدفاع الجوي.

_ حملتين عسكريتين ثوريتين.

_ 15 عملية تسلل لقواتنا بين صفوف العدو.

_ 11 عملية مداهمة.

_ 41 عملية منسّقة للكريلا.

_ 101 عملية نوعيّة.

_ 132 عملية قنص.

_ عمليتا نصب كمائن.

_ 151 عملية بالأسلحة الثقيلة.

_ 288 معركة- عملية هجومية.

وبلغت الحصيلة الكليّة لهذه العمليات 744 عملية.

وأسفرت العمليات التي نفّذتها قواتنا عن:

_ مقتل 985 من جيش الاحتلال التركي بينهم ضابطين برتبة عالية.

_ إصابة 166 جندياً من جيش الاحلال التركي.

الأسلحة والمعدّات العسكرية التي استولت عليها قواتنا:

_ 7 أسلحة من طراز MPT-55.

_ سلاح MPT-66.

_ سلاحين M-16.

_ مسدّسين اثنين.

_ سلاح BKC.

_ رامية صواريخ B-7.

_ سلاحي رامية قنابل.

_ سترتين عسكريتين.

_ 1 كاميرا حراريّة.

_ 1 منظار حراري.

_ 6 مناظير ليليّة ونهاريّة.

_ 4 ألغام.

_ 1 جهاز لتفجير الألغام.

_ 848 رصاصة من نوعM-16 و BKC.

_ 4 هواتف محمولة.

_ 3 كاميرات رأسيّة.

_ جهاز تحديد.

_ 1 بوصلة.

_ مولدّة طاقة.

_ حقائب عسكرية.

_ 8 كشّافات يدوية.

المعدّات والآليات العسكرية التي دمّرتها قواتنا:

_ مروحية قتالية.

_ مروحيتين من طراز سكورسكي.

_ دبابة.

_ عربتين مصفحتين.

_ سلاحي BKC.

_ سلاحي A4.

_ جهاز تشويش.

_ 3 رادارات.

_ 15 طائرة من طراز درون.

_ كاميرا حراريّة.

_ تلسكوب واحد.

_ 20 نظام من أنظمة كاميرات رصد.

_ جهازي تنصت اثنين.

_ مستشعري حركة اثنين.

_ 9 خيم عسكرية.

_ 29 موقع.

الآليات العسكرية التي أعطبتها قواتنا:

_ 20 مروحية قتالية.

_ 26 مروحية من طراز سكورسكي.

_ 5 طائرات من طراز درون.

_ 11 موقع