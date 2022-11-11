قوات الدفاع الشعبي: مقتل 9 جنود للاحتلال التركي وتدمير طائرة مسيّرة

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، اليوم الجمعة، بياناً إلى الرأي العام، حول آخر تطورات المعارك الجارية بين قوات الكريلا وجيش الاحتلال التركي في مناطق الدفاع المشروع، جاء فيه:

"خلال عمليات قواتنا تم قتل تسعة من جنود جيش الاحتلال التركي، وتدمير طائرة مسيّرة.

قصف جيش الاحتلال التركي ساحات المقاومة بالقنابل المحظورة مرتين، وثلاث مرات بالطائرات الحربية، وعشرات المرات بالمدافع، والدبابات والأسلحة الثقيلة".

معلومات موسعة عن العمليات والهجمات:

* في إطار الحملة الثورية لصقور زاغروس في منطقة زاب:

في 10 تشرين الثاني الساعة 01:00، نفذت فرقنا المتحركة عملية قنص ضد جنود الاحتلال في ساحة المقاومة جمجو، أسفرت عن مقتل اثنين من جنود الاحتلال.

في 10 تشرين الثاني الساعة 08:30، استهدفت فرقنا المتحركة جنود العدو في ساحة المقاومة سيدا بالأسلحة الثقيلة.

في 10 تشرين الثاني الساعة 11:00، استهدفت فرقنا المتحركة جنود العدو في ساحة المقاومة جمجو بالأسلحة الثقيلة، مما أسفر عن مقتل ثلاثة منهم.

في 10 تشرين الثاني الساعة 11:30، تم قتل أحد الجنود خلال عملية قنص لفرقنا المتحركة في ساحة المقاومة جمجو.

في 10 تشرين الثاني الساعة 12:00 نفذت فرقنا المتحركة عملية قنص ضد جنود الاحتلال في ساحة المقاومة ساجا وقتلت أحدهم.

في 10 تشرين الثاني الساعة 21:20 استهدفت فرقنا المتحركة جنود الاحتلال بالأسلحة الفردية في ساحة المقاومة جمجو.

* في إطار الحملة الثورية لصقور زاغروس في منطقة خاكورك:

في 10 تشرين الثاني الساعة 15:20، استهدفت فرقنا المتحركة التابعة لوحدات المرأة الحرة – ستار (YJA Star) بالأسلحة الثقيلة جنود الاحتلال في ساحة المقاومة تلة الشهيد شاهان.

* في إطار الحملة الثورية للشهيد سافاش مرعش لمعركة الخابور:

في 9 تشرين الثاني الساعة 08:30، تم تدمير طائرة مسيّرة من قبل فرقنا في وحدات المرأة الحرة – ستار أثناء تحليقها فوق خنادق القتال في منطقة الشهيد يونس في ساحة المقاومة تلة جودي.

في 10 تشرين الثاني الساعة 08:40، نفذت فرقنا المتحركة عملية قنص ضد جنود الاحتلال في ساحة المقاومة تلة جودي، أسفرت عن مقتل أحدهم.

في 10 تشرين الثاني الساعة 12:40، استهدفت فرقنا المتحركة جنود الاحتلال بالأسلحة الثقيلة في ساحة المقاومة تلة جودي.

في 10 تشرين الثاني الساعة 14:40، استهدفت فرقنا المتحركة جنود الاحتلال الموجودين حول خنادق الحرب للشهيد جكدار بالأسلحة الثقيلة في ساحة المقاومة تلة جودي، مما أسفر عن مقتل أحدهم.

* هجمات دولة الاحتلال التركي بالقنابل المحظورة والأسلحة الكيمياوية:

في 10 تشرين الثاني الساعة 10:30 و 11:00، قصف جيش الاحتلال التركي مرتين خنادق الحرب في منطقة الشهيد فلات في ساحة المقاومة سيدا بالقنابل المحظورة.

* هجمات جيش الاحتلال التركي:

- في 10 تشرين الثاني قصفت الطائرات الحربية ثلاث مرات سهول قمة متينا وساحة تلة بهار.

- في 10 تشرين الثاني تعرضت ساحات المقاومة جمجو، الشهيد فدكار، تلة آميدية وتلة أف أم، للقصف عشرات المرات بالمدافع والدبابات والأسلحة الثقيلة".

(ف)