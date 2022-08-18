قوات الدفاع الشعبي: مقتل 6 من جنود الاحتلال التركي في مناطق الدفاع المشروع

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي، اليوم الخميس، بياناً إلى الرأي العام، أكد فيه مقتل 6 من جنود الاحتلال التركي، خلال عملية نوعية نفذتها الفرق المتحركة لقوات الكريلا في مناطق الدفاع المشروع، بالإضافة إلى تدمير جهاز للمراقبة وطائرة مسيّرة (دورن) وجهاز للاستشعار للاحتلال التركي.

وأكد أن جيش الاحتلال التركي قصف ساحات المقاومة بالقنابل النووية التكتيكية والأسلحة الكيماوية والقنابل الفوسفورية المحظورة 35 مرة، وبالطائرات الحربية 4 مرات، وبالمروحيات الهجومية 11 مرة، وعشرات المرات بقذائف الهاون والأوبيس والأسلحة الثقيلة.

وكشف المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي يوم أمس، حصيلة أربعة أشهر من المعارك مع جيش الاحتلال التركي في مناطق الدفاع المشروع، أكد فيها مقتل 1871 من جنود الاحتلال التركي.

(ل م)