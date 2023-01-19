قوات الدفاع الشعبي: مقتل 4 من جنود الاحتلال التركي في جمجو بقضاء آمدية

وبحسب المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي، فقد نفذت قوات الكريلا عملية نوعية ضد جيش الاحتلال التركي، في منطقة جمجو التابعة لناحية شيلادزي في قضاء آمدية، أسفرت عن مقتل 4 من جنود الاحتلال التركي.

وفيما يتعلق بالعمليات والهجمات:

“في إطار الحملة الثورية لصقور زاغروس في منطقة زاب:

ـ 18 كانون الثاني، في الساعة 09:00، 09:40، 11:30 و18:00، وفي محيط منطقة جمجو في ناحية شيلادزي في آمدية، استهدفت فرقنا المتحركة جنود الاحتلال أربع مرات بالأسلحة الثقيلة، حيث أسفرت عن مقتل ثلاثة من جنود جيش الاحتلال، وأكدت قواتنا أن بعض هؤلاء الجنود كانوا يتحركون في المنطقة باللباس المدني.

ـ 18 كانون الثاني في الساعة 14:45، وبالقرب من منطقة جمجو التابعة لناحية شيلادزي في آمدية، استهدفت فرقنا التابعة لوحدات المرأة الحرة – ستار(YJA Starê) بتكتيكات القنص، حيث أسفرت عن مقتل جندي من جيش الاحتلال التركي.

هجمات جيش الاحتلال التركي بالقنابل المحظورة والأسلحة الكيماوية:

ـ 18 كانون الثاني، قصف جيش الاحتلال التركي خنادق المقاومة للكريلا بالقرب من منطقة جمجو التابعة لناحية شيلادزه في آمدية، منذ الصباح حتى المساء 11 مرة بالأسلحة الكيماوية.

هجمات جيش الاحتلال التركي:

ـ 18 كانون الثاني، قصفت الطائرات الحربية لجيش الاحتلال التركي مناطق في قرية كَريه وقرية كاني سارك التابعة لمنطقة غاري ومنطقة كوشين في خاكورك، 7 مرات.

ـ 18 كانون الثاني، قصف جيش الاحتلال التركي خنادق المقاومة للكريلا بالقرب من منطقة جمجو وقرية سيدا التابعة لناحية شيلادزي في آمدية، عشرات المرات بالمدافع، الدبابات والأسلحة الثقيلة".

(ل م)