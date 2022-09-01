قوات الدفاع الشعبي: مقتل 4 جنود أتراك وتدمير 3 مواقع ونظامين لكاميرات المراقبة للاحتلال

وقال البيان الصادر عن المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي، "يحارب مقاتلو حركة التحرر الكردستانية ضد جيش الاحتلال التركي بروح الآبوجية والفدائية في سبيل تحقيق مستقبل حر لشعبنا، ويكبدون العدو خسائر فادحة، لقد أخذت قواتنا على عاتقها حماية قيم شهدائنا المقدسيين دون تردد، ويطبقون تكتيكات حرب الكريلاتية في العصر الجديد ويسيرون على خط النصر.

وأسفرت العمليات النوعية التي نفذتها فرقنا المتحركة، عن مقتل 4 جنود من جيش الاحتلال التركي، إضافة إلى تدمير 3 مواقع عسكرية ونظامين لكاميرات المراقبة للعدو بالكامل.

وقصف جيش الاحتلال التركي ساحات المقاومة 11 مرة بالمتفجرات، القنابل النووية التكتيكية والأسلحة الكيماوية، و 28 مرة بالمروحيات الهجومية، و 17 مرة بالطائرات الحربية وعشرات المرات بقذائف الهاون والمدفعيات.

كما حاول جيش الاحتلال التركي تدمير خنادق الحرب في ساحات المقاومة بمنطقتي ورخليه وشكفتا برينداران بواسطة الجرافات".

وبحسب البيان، فان المعلومات المفصلة حول عمليات قوات الكريلا وهجمات الاحتلال التركي، هي كالتالي:

"في إطار المرحلة الثورية لمقاومة صقور زاغروس في منطقة خاكورك؛

وجهت فرقنا المتحركة لوحدات المرأة الحرة – ستار يوم 31 آب المنصرم في تمام الساعة 06:00، ضربات قوية لجيش الاحتلال التركي المتمركز في ساحة تل الشهيد شاهان الواقع في منطقة خاكورك، وأسفرت العملية الناجحة عن مقتل 4 جنود من جيش الاحتلال التركي وتدمير 3 مواقع عسكرية، إضافة إلى تدمير نظامين لكاميرات المراقبة للاحتلال بالكامل.

في إطار المرحلة الثورية باسم الشهيد سافاش مرعش في ملحمة خابور؛

دمرت فرقنا المتحركة يوم 31 آب في الساعة 17:30 نظام لكاميرا المراقبة لجيش الاحتلال التركي، الذي تم تثبيته في محيط خنادق الحرب في ساحة المقاومة بتلة جودي.

في 31 آب وما بين الساعة 11:15 و16:00 وفي ساحة المقاومة في تلة جودي، استهدفت قواتنا مرتين عبر عمليات ‏نوعية جنود الاحتلال الذين كانوا يحاولون قصف خنادق الحرب في هذه المنطقة بالقنابل النووية التكتيكية والأسلحة ‏الكيماوية ‏

هجمات جيش الاحتلال التركي بالقنابل النووية التكتيكية والأسلحة الكيماوية

ـ في 31 آب قصف جيش الاحتلال التركي ساحات المقاومة في تلة إف إم وتلة جودي وشكفتا برينداران 11 مرة بالقنابل ‏النووية التكتيكية وبالأسلحة الكيماوية. ‏

ـ في 31 قصف جيش الاحتلال التركي ساحة المقاومة في ورخليه بقنابل الغاز.‏

هجمات جيش الاحتلال التركي

ـ في 31 آب قصفت المروحيات الهجومية لجيش الاحتلال التركي ساحات المقاومة في كري جارو وتلة آميديه وتلة إف ‏إم وتلة جودي 28 مرة.‏

ـ في 31 آب قصف طائرات الاحتلال التركي الحربية ساحة المقاومة في دشتا كافيا وتلة بهار وسيدا في كارى 17 مرة. ‏

ـ في 31 آب قصف جيش الاحتلال التركي بالمدافع وقذائف الهاون ساحات تلة الشهيد حقي وتلة الشهيد كاموران ووادي ‏لولان في ورخليه وأيضاً ساحات المقاومة في تلة الشهيد عادل وسيدا عشرات المرات،

ـ في 31 آب حاول جيش الاحتلال التركي بواسطة الجرافات تدمير الأنفاق والخنادق في ساحات المقاومة في شكفتا ‏برينداران وورخليه.‏

ـ في 31 آب حامت طائرات الدرون في سماء ساحات المقاومة في تلة آميديه وتلة جودي وتلة إف إم.‏

ـ في 31 آب ومابين الساعة 12:00 و15:30 استمر الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى جانب جيش الاحتلال التركي ‏بفتح الطريق في ساحة المقاومة في تلة آميديه.‏

(سـ)