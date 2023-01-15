قوات الدفاع الشعبي: مقتل 3 من جنود الاحتلال التركي في زاب

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي، اليوم الأحد، بياناً إلى الرأي العام، حول آخر التطورات والمعارك الجارية في مناطق الدفاع المشروع بين جيش الاحتلال التركي والكريلا جاء فيه:

"أسفرت العمليات الأربعة التي نفذتها فرق كريلا حرية كردستان المتحركة في زاب ضد جيش الاحتلال التركي عن مقتل ثلاثة جنود أتراك، حيث رد الجيش التركي بقصف خنادق المقاومة لمقاتلي الكريلا 11 مرة، بالأسلحة الكيماوية، ومرتين بالطائرات الحربية وعشرات المرات بالمدافع والدبابات وقذائف الهاون والأسلحة الثقيلة.

معلومات موسعة عن العمليات والهجمات:

في إطار الحملة الثورية لصقور زاغروس في منطقة زاب:

ـ 14 كانون الثاني، الساعة 09:00، في ناحية شيلادزي التابعة لمنطقة آمدية، استهدفت فرقنا المتحركة جنود الاحتلال بالأسلحة الثقيلة بالقرب من ساحة جمجو، ما أسفر عن مقتل اثنين من جنود الاحتلال التركي.

ـ 14 كانون الثاني، الساعة 12:00، في ساحة جمجو في ناحية شيلادزي التابعة لمنطقة آمدية، استهدفت فرقنا المتحركة بالأسلحة الثقيلة جنود الاحتلال الذين كانوا يقومون بقطع الأشجار، ما أسفر عن مقتل جندي من جيش الاحتلال التركي.

ـ 14 كانون الثاني، الساعة 16:30، في ناحية شيلادزي بآمدية، استهدفت فرقنا المتحركة بالأسلحة الثقيلة جنود الاحتلال بالقرب من قرية سيدا.

ـ 14 كانون الثاني، الساعة 23:00، في ناحية شيلادزي بآمدية، استهدفت فرقنا المتحركة بالأسلحة الثقيلة مروحية سكورسكي، كانت تحاول إنزال الجنود الأتراك بالقرب من ساحة جمجو، بعد هذا الاستهداف أُجبِرَت المروحية على مغادرة المكان دون إنزال قواتها.

هجمات جيش الاحتلال التركي بالقنابل المحظورة والأسلحة الكيماوية:

ـ 14 كانون الثاني، وبالقرب من ساحة جمجو في ناحية شيلادزي في آمدية، قصف جيش الاحتلال التركي خنادق المقاومة للكريلا، منذ الصباح وحتى المساء 11 مرة بالأسلحة الكيماوية.

هجمات جيش الاحتلال التركي:

ـ 14 كانون الثاني، وبالقرب من قرية سيدا في ناحية شيلادزي في منطقة آمدية، قصفت الطائرات الحربية لجيش الاحتلال التركي خنادق المقاومة للكريلا مرتين.

ـ 14 كانون الثاني، قصف جيش الاحتلال التركي مناطق المقاومة في تلة إف إم وتلة جودي وخنادق المقاومة للكريلا بالقرب من قرية سيدا وساحة جمجو في ناحية شيلادزي بآمدية عشرات المرات بالمدافع والدبابات والأسلحة الثقيلة".

(ل م)