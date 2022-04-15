قوات الدفاع الشعبي: مقتل 3 جنود من جيش الاحتلال التركي في منطقة آفاشين

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي ‏(‏HPG‏)،‏ بياناً بشأن العملية التي نفذتها مقاتلات وحدات المرأة الحرة – ستار ‏ (‏YJA Star‏) ضد جيش الاحتلال التركي في منطقة آفاشين، جاء فيه:

"في إطار الحملة الثورية لمقاومة صقور زاغروس:

ـ في الساعة 18:13 من اليوم 13 من نيسان وجهت مقاتلات في وحدات المرأة الحرة ضربات قوية لجيش الاحتلال التركي المتمركز في تل الشهيد دلكش باستخدام الأسلحة الثقيلة، وتم استهداف موقعين لجنود الاحتلال، مما أسفر عن مقتل 3 جنود وتدمير خندقين ونظام كاميرات المراقبة.

ـ وفي الـ 13 و14من نيسان، قصفت الطائرات الحربية لجيش الاحتلال التركي ومدافع الأوبيس المنتشرة على طول الحدود ساحة تل جودي وتل FM التابعة لمنطقة زاب.

ـ وفي الـ 14 من نيسان ما بين الساعة 16:00 والساعة 22:30، حلّقت مروحيات الاحتلال التركي في سماء مناطق ورخيله ومزار الشهداء في منطقة آفاشين، وبالتزامن مع ذلك، قصفت الطائرات الحربية التابعة لدولة الاحتلال التركي ومدافع الأوبيس 3 مرات منطقة ورخيله.

ـ وما بين الساعة 14:05 والساعة 21:40 من 14 نيسان قصفت الطائرات الحربية مناطق كاركر وجهنمه وشكفتا بريندارن وكوروجاهرو والشهيد شاهين والشهيد رستم في منطقة زاب 23 مرة.

ـ وفي اليوم نفسه في الساعة 21:30 قصفت الطائرات الحربية منطقة كونيشكا في منطقة زاب 3 مرات.

(ف)