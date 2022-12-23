قوات الدفاع الشعبي: مقتل 3 جنود من جيش الاحتلال التركي في جمجو

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) بياناً حول عمليتين نفذهما مقاتلو الكريلا ضد جيش الاحتلال التركي في منطقة جمجو واللتين أسفرتا عن مقتل ثلاثة جنود للاحتلال، وجاء فيه:

"قصف جيش الاحتلال التركي خنادق المقاومة لمقاتلي الكريلا في منطقة جمجو بالقنابل المحظورة مرة واحدة وبالأسلحة الكيماوية عشر مرات، وفي الوقت ذاته، قصف ساحات المقاومة 16 مرة بالطائرات الحربية وعشرات المرات بالأسلحة الثقيلة والدبابات والمدافع وقذائف الهاون.

وهذه هي المعلومات المفصلة حول العمليات والهجمات:

في إطار حملة صقور زاغروس الثورية في منطقة زاب:

استهدفت فرقنا المتحركة جنود الاحتلال التركي بالقرب من منطقة جمجو في ناحية شيلادزه بآمدية في 22 كانون الأول في الساعة 13:40 بالأسلحة الثقيلة، وفي الساعة 19:00 نفذت عملية قنص، أسفرت عن مقتل ثلاثة جنود للاحتلال.

هجمات جيش الاحتلال التركي بالقنابل المحظورة وبالأسلحة الكيماوية:

في 22 كانون الأول وفي محيط منطقة جمجو في ناحية شيلادزه بآمدية، قصف جيش الاحتلال التركي خنادق المقاومة لمقاتلي الكريلا مرة واحد بالقنابل وعشر مرات بالأسلحة الكيماوية.

هجمات جيش الاحتلال التركي:

في 22 كانون الأول قصفت الطائرات الحربية لجيش الاحتلال التركي حقول تلة جارجل في متينا، وساحة سنينيه في خاكورك، وخنادق المقاومة لمقاتلي الكريلا في منطقة جمجو في ناحية شيلادزه بآمدية 16 مرة.

وفي التاريخ نفسه، قصف جيش الاحتلال التركي ساحات المقاومة لمقاتلي الكريلا في تلة هكاري وتلة إف إم وساحة جمجو في ناحية شيلادزه بآمدية ومحيط قرية سيدا عشرات المرات بقذائف الهاون والمدفعية وبالأسلحة الثقيلة".

(ف)