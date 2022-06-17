قوات الدفاع الشعبي: مقتل 25 من جنود جيش الاحتلال التركي

واصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بياناً كتابياً كشفت فيه حصيلة سلسلة العمليات التي نفذتها قواتهم خلال الفترة الواقعة بين 14 و 17 حزيران الجاري.

وجاء في بيان المركز الاعلامي لقوات الدفاع الشعبي HPG ما يلي:

"تستمر عمليات قواتنا المؤثرة ضد جيش الاحتلال التركي. وبمناسبة ذكرى استشهاد الرفيقة سما يوجا، التي اضحت اسماً للإصرار بالسير على نهج القائد آبو حيث اظهرت عمليتها التاريخية ان العيش من دون القائد حرام، نفذت قواتنا عمليات قوية. تمكنت قواتنا خلال عملياتها من قتل 25 من جنود الاحتلال التركي بينهم ضابط برتبة عالية وجرحت واحد آخر. كما دمرت قواتنا عربة مصفحة 'آماروك' ونظام كاميرا موبيس. بينما قصف الاحتلال أنفاق القتال 19 مرة بالمتفجرات والأسلحة الكيمياوية، بينما تم قصف ساحات المقاومة 9 مرات بالطائرات الحربية و34 مرة بالمروحيات الهجومية"

معلومات العمليات على الشكل التالي:

منطقة خاكوركه

في 14 حزيران عند الاعة 10.30، استهدفت قوات المرأة الحرة YJA-STAR جنود الاحتلال بالأسلحة الثقيلة في تلة كاركر وقتلت اثنين منهم.

منطقة آفاشين

في 15 حزيران عند الساعة 16.40، دمرت قواتنا، بواسطة لغم، عربة مصفحة "آماروك" للعدو التركي وقتلت خمسة جنود للاحتلال كانوا فيها.

منطقة زاب

في 16 حزيران عند الساعة 00.30، استهدفت قواتنا مروحيتين هجوميتين في ساحة المقاومة كاركر واجبرتهم على مغادرة المنطقة.

في 16 حزيران عند الساعة 06.10 ـ 09.30 والساعة 18.30، اطلقت قواتنا النار بالأسلحة الثقيلة على جنود الاحتلال في ساحة المقاومة الشهيد شاهين واجبرتهم على التراجع مسافة الى الوراء.

في 16 حزيران عند الساعة 15.00، وفي 17 حزيران عند الساعة 01.50 ـ 03.00 والساعة 05.50، نفذت قوات المرأة الحرة YJA-STAR عمليات قنص ضد العدو في ساحة المقاومة كاركر وقتلت 4 محتلين.

منطقة متينا

في 15 حزيران عند الساعة 17.00 قنصت قواتنا جنود العدو في ساحة المقاومة في تلة اف ام وقتلت محتلاً ذو رتبة عالية.

في 16 حزيران عند الساعة 19.10، قنصت قواتنا كاميرا موبيس وضعها الاحتلال في ساحة المقاومة في تلة اف ام. وعند الساعة 22.45، قامت قواتنا بقنص احد جنود الاحتلال في المنطقة وقتلته.

في 16 حزيران، جرت اشتباكات قوية بين قواتنا وجنود الاحتلال الذين حاولوا التمركز في ساحة المقاومة في تلة جودي. وعند الساعة 10.40، قنصت قواتنا جنود الاحتلال في تلة الشهيد كندال وقتلت ثلاثة منهم. وعند الساعة 13.45، نفذت قواتنا عملية قنص منسقة من محورين ضد جيش الاحتلال الذي حاول التمركز في تلة الشهيد شيلان وقتلت اثنين منهم. وعند الساعة 17.40، نفذت قواتنا عملية قنص اخرى ضد قوات الاحتلال التي كانت تحاول التمركز في تلة الشهيد جكدار وقتلت واحداً منهم. وعند الساعة 23.30، اطلقت قواتنا النار بالأسلحة الفردية على جنود الاحتلال على تلة الشهيد جكدار وقتلت ثلاثة منهم وجرحت أخر. بينما قنصت قواتنا احد جنود الاحتلال الذي حاول الهرب بين الاراضي.

في 17 حزيران عند الساعة 04.30، قامت قواتنا بقنص احد قناصي العدو بعد ان كشفت موقعه في تلة الشهيد جكدار بساحة المقاومة بتلة جودي. وعند الساعة 05.10، قنصت قواتنا جيش الاحتلال مرة اخرى وقتلت اخراً.

هجمات الاحتلال بالأسلحة الكيمياوية والمتفجرات:

في 16 حزيران من الساعة 08.15 لغاية الساعة 12.40، قصف الاحتلال انفاق القتال للشهيد عاكف في ساحة المقاومة هكاري 6 مرات بالمتفجرات.

في 16 حزيران عند الساعة 09.30، قصفت أنفاق القتال في ساحة المقاومة ورخله مرة واحد بالمتفجرات. ومن الساعة 10.00 حتى الساعة 12.00، تم اشعال النيران عند أنفاق القتال واستخدم العدو 4 مرات الغازات السامة.

في 16 حزيران عند الساعة 14.00 والساعة 16.45، قصفت أنفاق القتال في ساحة المقاومة بكهف الجرحى مرتين، ومن الساعة 14.30 حتى الساعة 15.30، قصفت أنفاق القتال في ساحة المقاومة كاركر ثلاث مرات.

في 16 حزيران عند الساعة 16.00، قصفت أنفاق القتال بمنطقة الشهيد هو ري في ساحة المقاومة الشهيد شاهين بالمتفجرات.

في 17 حزيران عند الساعة 07.30، تم قصف أنفاق القتال بمنطقة الشهيد عاكف في ساحة المقاومة هكاري مرة بالمتفجرات.

هجمات الاحتلال التركي بالقذائف والطائرات الحربية والمروحيات الهجومية:

في 16 و17 حزيران، قصفت مناطق ورخله، وجمجو، ورينجبر آغا، وساحات تلة أورتي في منطقة متينا بقذائف الأوبوس.

في 16 و17 حزيران، قصفت مناطق جمجو، وتلة جودي، وساحات المقاومة كاركر، ونقبا هلكورد في منطقة خاكوركه، 9 مرات بالطائرات الحربية.

في 15 و16حزيران، قصفت مناطق تلة جودي، وتلة اف ام، وتل هكاري، وورخله، والشهيد شاهين، وكوري جارو وساحات المقاومة بجيا رش، 34 مرة بالمروحيات الهجومية.

ANHA