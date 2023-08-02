قوات الدفاع الشعبي: مقتل 12 جندياً من جيش الاحتلال التركي

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) اليوم، بياناً حول عملياتها ضد جيش الاحتلال التركي في مناطق الدفاع مديا بباشور كردستان، جاء فيه:

"نفذت قواتنا الكريلا بقيادة وحدات المرأة الحرة – ستار عمليات نوعية فعالة ضد جيش الاحتلال التركي في ساحة المقاومة بتلة جودي، من جهة يكبدون العدوان التركي خسائر فادحة، ومن جهة أخرى يمنعون تمركز المحتلين في ساحة المقاومة، وفي إطار استهداف جيش الاحتلال التركي لجنودهم القتلى وعدم الكشف عن حصيلة قتلاهم للرأي العام في تلة جودي، نفذ مقاتلونا ومقاتلاتنا الكريلا 17 عملية نوعية مختلفة ضد المحتلين في ساحة المقاومة بتلة جودي في أخر 48 ساعة، مما أدى إلى مقتل 12 جندي وتدمير موقع عسكري للاحتلال التركي، كما أنهم ألحقوا ضربات قوية بجرافة و5 خنادق عسكرية للاحتلال، ونفذت هذه العمليات انتقاماً للرياديتين في وحدات المرأة الحرة – ستار الفدائيتين، رفيقتا دربنا روبين آفنت ويلدز شاهين بوطان اللتين استشهدتا في ساحة المقاومة بتلة جودي".

وأفاد بيان قوات الدفاع الشعبي بهذه المعلومات حول عمليات قوات الكريلا وهجمات جيش الاحتلال التركي:

"في منطقة الشهيد دليل غرب زاب؛

استهدف مقاتلونا الكريلا يوم 31 تموز المنصرم في الساعة 04:40 جيش الاحتلال التركي في ساحة المقاومة بتلة جودي.

وفي التاريخ نفسه، نفذت قواتنا الكريلا في تمام الساعة 08:30 عملية قنص ضد جندي تركي أثناء محاولته التسلل في الخندق، وقتل على إثرها.

كما نفذت مقاتلاتنا في صفوف وحدات المرأة الحرة – ستار، عملية قنص أخرى يوم 31 تموز في الساعة 09:00 ضد جنود الاحتلال التركي الذين كانوا يحاولون التسلل إلى الخندق في ساحة المقاومة بتلة جودي، وأسفرت العملية عن مقتل جندي تركي.

وفي التاريخ ذاته، استهدفت قواتنا الكريلا جيش الاحتلال التركي في تمام الساعة 14:30 خلال تحركهم في ساحة المقاومة بتلة جودي.

وفي 31 تموز، نفذت مقاتلاتنا لوحدات المرأة الحرة – ستار حوالي الساعة 15:40 عملية ضد إحدى الخنادق لجنود العدو في ساحة المقاومة بتلة جودي، بواسطة الأسلحة الثقيلة.

واستهدفت قواتنا الكريلا يوم 31 تموز في الساعة 16:00 جيش الاحتلال التركي فور تحركهم في ساحة المقاومة بتلة جودي بواسطة أسلحة نصف آلية.

وفي التاريخ نفسه، استهدفت مقاتلاتنا في وحدات المرأة الحرة – ستار، خندقاً للعدوان التركي حوالي الساعة 16:50 في ساحة المقاومة بتلة جودي، بواسطة أسلحتهن الثقيلة.

نفذت قواتنا عملية نوعية يوم 31 تموز في الساعة 17:00 ضد جيش الاحتلال التركي أثناء محاولتهم الصعود إلى قمة إحدى تلال ساحة المقاومة بتلة جودي، وأسفرت العملية عن مقتل 3 جنود أتراك.

وفي التاريخ ذاته، نفذت مقاتلاتنا الكريلا عملية في تمام الساعة 18:00 ضد جيش الاحتلال التركي خلال تحركهم في ساحة المقاومة بتلة جودي، بتكتيكات القنص، وأدت العملية إلى مقتل جندي تركي.

واستهدف مقاتلونا الكريلا في الأول من آب في تمام الساعة 06:50 جندياً تركياً في ساحة المقاومة بتلة جودي، أثناء تعقبه الساحة بواسطة آلة تلسكوب، بسلاح قنص، وقتل على أثره.

ونفذت مقاتلاتنا في وحدات المرأة الحرة – ستار، في الأول من آب حوالي الساعة 08:15، عملية نوعية ضد جنود الاحتلال التركي في ساحة المقاومة بتلة جودي بالأسلحة الثقيلة، وألحقت ضربة قوية بإحدى خنادق العدو.

وفي التاريخ نفسه، استهدفت مقاتلاتنا الكريلا جيش الاحتلال التركي خلال تحركهم في ساحة المقاومة بتلة جودي بواسطة أسلحة نصف آلية، وأسفرت العملية عن مقتل جندي تركي.

واستهدفت قواتنا الكريلا يوم الأول من آب في تمام الساعة 11:00 و 11:40 جنود العدوان التركي في ساحة المقاومة بتلة جودي بواسطة الأسلحة الثقيلة، والحقت ضربات قوية بخندقين للاحتلال.

وفي التاريخ ذاته، دمرت قواتنا الكريلا في الساعة 14:25 موقع عسكري للاحتلال بالكامل في ساحة المقاومة بتلة جودي عن طريق ضربات الأسلحة الثقيلة، وقتل جنديان تركيان في الموقع خلالها.

ووجهت قواتنا الكريلا يوم الأول من آب في الساعة 21:30 ضربات قوية لجنود الاحتلال في ساحة المقاومة بتلة جودي بالأسلحة الثقيلة، وأسفرت الضربات عن مقتل محتلين اثنين.

في منطقة زاب؛

واستهدفت قواتنا الكريلا في الأول من آب الساعة 08:00 جرافة تابعة لجيش الاحتلال التركي أثناء محاولتها تدمير خنادقنا للمقاومة في ساحة المقاومة بمنطقة سيدا.

هجمات جيش الاحتلال التركي؛

قصفت طائرات حربية للعدوان التركي في 30 تموز المنصرم، تلة الشهيد حقي بمنطقة خاكورك مرة، وفي الأول من آب الجاري وادي آفاشين بمنطقة آفاشين مرة واحدة، وكذلك ساحة المقاومة بتلة بهار بمنطقة الشهيد دليل غرب زاب مرتين، ساحة المقاومة بتلة جودي مرتين، وساحة قرية دركَله بمنطقة متينا مرة واحدة، أي أنها قصف المناطق المذكورة بشكل إجمالي 7 مرات.

كما قصف جيش الاحتلال التركي مناطق زاب، منطقة الشهيد دليل غرب زاب، ومنطقة متينا بالمدافع".

(ف)