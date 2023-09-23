قوات الدفاع الشعبي: مقتل 11 جندياً من جيش الاحتلال وإصابة 15 آخرين

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) اليوم، حول عملياته ضد جيش الاحتلال التركي وهجمات الاحتلال، وجاء في البيان:

"منطقة الشهيد دليل غربي زاب؛

تم تنفيذ عملية في 22 أيلول في الساعة 06:50 و 07:20 و 08:15 و 09:40 و 13:20 و 13:40 و 14:00 و 16:40 و 18:00، ضد جنود الاحتلال المتمركزين في ساحة المقاومة بتلة جودي بالأسلحة الثقيلة، وجرى استهداف 11 موقعاً، وقد نُفذت هذه العملية من قِبل قواتنا التابعة لوحدات المرأة الحرة - ستار.

وفي 22 أيلول في تمام الساعة 14:00، تم استهداف جنود الاحتلال عبر تكتيك القنص في ساحة المقاومة بتلة جودي، حيث أسفرت العملية عن مقتل أحد جنود الاحتلال، وقد نُفذت هذه العملية من قِبل قواتنا التابعة لوحدات المرأة الحرة-ستار.

وفي 22 أيلول في تمام الساعة 09:00، تم تدمير كاميرة مراقبة لجنود الاحتلال في ساحة مقاومة العصر بتلة آمدية عبر تكتيك القنص. وفي 22 أيلول في تمام الساعة 17:00 والساعة 18:00، تم استهداف الاحتلال ومواقعه بالأسلحة الثقيلة والنصف آلية في ساحة مقاومة العصر بتلة آمدية، حيث اُستهدفت خيمة المحتلين بطريقة مباشرة واشتعلت النيران في الخيمة، ودُمرت مع المعدات العسكرية التي كانت بداخلها، وقد تم القضاء على 8 جنود للاحتلال وإصابة 15 آخرين في هذه العملية.

وفي 22 أيلول في تمام الساعة 17:10، نُفذت عملية ضد جنود الاحتلال الذي كانوا يحاولون التقدم في ساحة المقاومة بتلة آمدية، حيث أسفرت العملية عن مقتل جنديين للاحتلال بالقنابل اليدوية والأسلحة الفردية، وقد بقيت جثة أحد جنود الاحتلال لفترة من الوقت تحت سيطرة فرقنا، ويُدعى مصطفى.

وفي 22 أيلول في تمام الساعة 21:20، تم تدمير كاميرة مراقبة لجنود الاحتلال في ساحة مقاومة العصر بتلة آمدية عبر تكتيك القنص.

وفي 23 أيلول ما بين الساعة 04:00 والساعة 05:00، اعترضت قواتنا 15 مرة حركة المروحيات في ساحة مقاومة العصر بتلة آمدية.

منطقة خاكورك؛

استهدفت قواتنا التابعة لوحدات المرأة الحرة في 23 أيلول في تمام الساعة 06:15، جنود الاحتلال بالأسلحة الثقيلة في تلة الشهيد درويش،

منطقة متينا؛

تم اعتراض المروحيات مرتين في منطقة متينا، يوم 23 أيلول ما بين الساعة 00:10 والساعة 01:00.

هجمات جيش الاحتلال التركي؛

تعرضت أطراف نهر زاب في 22 أيلول، للقصف بالطائرات الحربية مرتين، فيما تعرضت منطقة الشهيد دليل غربي زاب للقصف مرتين، في حين تعرضت كل من سنينه وتلة الشهيد شريف وأطراف نهر لولان التابعة لمنطقة خاكورك للقصف بالطائرات الحربية 7 مرات، وبلغ العدد الإجمالي للغارات الجوية 11 غارة.

وتعرضت منطقة الشهيد دليل غربي زاب ومنطقة متينا، بتاريخ 22 أيلول، للقصف من قِبل الطائرات المروحية.

كما تعرضت مناطق زاب والشهيد دليل وغرب زاب ومتينا للقصف بالقذائف المدفعية".

(ف)