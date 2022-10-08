قوات الدفاع الشعبي: مقتل 10 من جنود الاحتلال التركي

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي، اليوم السبت، بياناً إلى الرأي العام، أكد فيه "أن الفرق المتنقلة لقوات الكريلا نفذت 19عملية نوعية ضد جيش الاحتلال التركي في مناطق الدفاع المشروع، أسفرت عن مقتل 10 من جنود الاحتلال التركي وإصابة آخر.

وأضاف المركز "دمرت قوات الكريلا جهازين لنظام المراقبة (الموبيس)، بالإضافة إلى تدمير عبوة ناسفة وإعطاب جرافة "تركس"".

مشيراً إلى "أن جيش الاحتلال التركي قصف ساحات المقاومة بالقنابل النووية التكتيكية والأسلحة الكيماوية والقنابل الفوسفورية المحظورة 15 مرة، وبالطائرات الحربية 5 مرات، وبالمروحيات الهجومية 47 مرة، وبقذائف الهاون والأوبيس والأسلحة الثقيلة عشرات المرات".

يشار إلى أن جيش الاحتلال التركي يشن هجمات مستمرة على مناطق الدفاع المشروع منذ نيسان عام 2021.

(ل م)