قوات الدفاع الشعبي: مقتل 10 من جنود الاحتلال التركي

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي، اليوم، بياناً إلى الرأي العام، حول آخر تطورات المعارك في مناطق الدفاع المشروع.

وأكد المركز خلال بيانه أن "قوات الكريلا نفذت 8 عمليات نوعية ضد جيش الاحتلال التركي في مناطق الدفاع المشروع، أسفرت عن مقتل 10 من جنود الاحتلال التركي".

كما أشار المركز إلى أن "جيش الاحتلال التركي قصف ساحات المقاومة 31 مرة بالقنابل النووية التكتيكية والأسلحة الكيماوية والقنابل الفوسفورية المحظورة، ومرتين بالطائرات الحربية و50 مرة بالمروحيات الهجومية وعشرات المرات بقذائف الهاون والأوبيس والأسلحة الثقيلة".

(ف)