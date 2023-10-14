قوات الدفاع الشعبي: مقتل 10 جنود للاحتلال التركي في زاب

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي اليوم، بياناً كتابياً إلى الرأي العام، حول العمليات التي نفذها ضد جيش الاحتلال التركي، جاء فيه:

"نفذت قواتنا الكريلا يوم 13 تشرين الأول في تمام الساعة 16:00 و16:30 عملية ضد الاحتلال التركي في ساحة المقاومة بتلة جودي بتكتيك قنص، أدت إلى مقتل جنديين تركيين.

تدخلت مقاتلاتنا الكريلا في صفوف وحدات المرأة الحرة – ستار مرتين في تحركات مروحيات الاحتلال التركي في سماء ساحة المقاومة بتلة جودي من يوم 13 تشرين الأول الساعة 20:45 حتى يوم 14 تشرين الأول الساعة 00:30، بواسطة أسلحتهن الثقيلة.

ووجهت قواتنا الكريلا يوم 13 تشرين الأول في الساعة 08:10 والساعة 15:30 ضربات قوية لجيش العدوان التركي في ساحة المقاومة بتلة آمدية، بأسلحة نصف آلية، وقُتل جنديان محتلان خلال هذه العملية.

استهدف مقاتلونا الكريلا يوم 14 تشرين الأول في تمام الساعة 05:25 جنود الاحتلال التركي في ساحة المقاومة بتلة آمدية بطريقة فعالة بواسطة أسلحتهم النصف آلية، وأسفرت هذه العملية عن مقتل 5 جنود، كما ألقى جنود الاحتلال التركي قنابل دخان في محطيهم، من أجل منع وقوع المزيد من الخسائر في صفوفهم.

استهدفت قواتنا الكريلا يوم 13 تشرين الأول في تمام الساعة 06:30 جندياً من جيش الاحتلال التركي الذي كان يتعقب ساحة المقاومة في منطقة سيدا، أثناء ذهابه إلى موقع التلسكوب، بتكتيك قنص، وقتل على إثرها، ونفذت هذه العملية من قبل مقاتلاتنا لوحدات المرأة الحرة – ستار.

هجمات جيش الاحتلال التركي بالغازات الكيماوية، القنابل المحظورة، ومسيّرات "درون" المسلحة:

قصف جيش الاحتلال التركي يوم 13 تشرين الأول في تمام الساعة 17:00 خنادق الحرب في ساحة المقاومة بمنطقة سيدا في زاب، مرة واحدة بالقنابل المحظورة.

وفي 12 و13 تشرين الأول، قصفت مسيّرات المسلحة للاحتلال التركي خنادق الحرب في ساحة المقاومة بتلة جارجل مرتين.

وفي 13 تشرين الأول، تعرضت خنادق الحرب لقواتنا الكريلا في ساحة المقاومة تلتي آمدية وجودي في منطقة الشهيد دليل غرب زاب، لقصف مسيّرات مسلحة للعدوان التركي 8 مرات ومرة واحدة لقصف القنابل المحظورة أيضاً.

هجمات جيش الاحتلال التركي:

قصفت طائرات حربية للاحتلال التركي يوم 13 تشرين الأول ساحة الشهيد إبراهيم في منطقة زاب 3 مرات، كذلك ساحات الشهيد شريف وكنداكولا في منطقة خاكورك 3 مرات، وتعرضت المناطق المذكورة بشكل إجمالي 6 مرات لقصف طائرات حربية للعدو.

وفي التاريخ نفسه، قصفت مروحيات هجومية للعدوان التركي مناطق زاب، الشهيد دليل غرب زاب ومتينا عدة مرات.

وتعرضت مناطق زاب، الشهيد دليل غرب زاب، خاكورك ومتينا العديد من المرات لقصف مدافع جيش الاحتلال التركي".

(ف)