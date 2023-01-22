قوات الدفاع الشعبي: مجزرة ميردين جرت بحق أشخاص وطنيين في هجوم للكونترا

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي HPG بياناً بخصوص مجزرة ميردين وقالت: "تم استهداف خمسة مواطنين من جنوب كردستان في مساء الـ 19 من كانون الثاني في ميردين بشكل وحشي حيث تسبب هذا الهجوم بفقدان خمسة أشخاص لحياتهم، في البداية نتقدم بالتعازي لعوائل وأقارب الذين فقدوا حياتهم ونتقدم بالتعازي لشعب ريكاني وعموم شعب كردستان.

استهدف مجهولون في الساعة 00:03 يوم 19 كانون الثاني الجاري، سيارة تحمل لوحة عراقية على طريق إيبك بين قوسر ونصيبين (التابعة لميردين) عند قصر سرجخان، وتبين أن السيارة تعود لعائلة كردية تقيم في باشور كردستان.

قوات الدفاع الشعبي وفي بيانها أكدت :" هذه العائلة التي ارتكبت جريمة القتل بحقها وطنيون وهم من عشيرة ريكاني وقد جعلت الدولة التركية المحتلة الكثير من المرات قراهم ومناطقهم هدفاً لهجماتها وتسببت تلك الهجمات باستشهاد العديد منهم، لذلك أصبح شعبنا هدفاً للدولة التركية، ويرى أن الحادثة الأخيرة في ميردين حادثة سوداء، ومن الملفت أن الدولة التركية تحاول إظهار هذه الحادثة كقضية قضائية وقررت النيابة الحفاظ على سريتها، لذا يمكن أن يكون هذا هجوماً من الكونترا وجاء في إطار القضاء على الكرد، ونحن قوات الدفاع الشعبي نؤكد بأننا سنتابع هذه الحادثة وسنطالب بالمحاسبة، ومرة أخرى نتقدم بالتعازي لشعبنا الوطني ".

المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي وفي البيان ذكر الهجمات التي نفذها جيش الاحتلال التركي في مناطق الدفاع المشروع وعمليات الكريلا ضده.

وجاء في البيان أيضاً:

" تم تدمير نظام كاميرا موبيس خلال العمليات التي تم تنفيذها بقيادة فرقنا المتحركة.

قصف جيش الاحتلال التركي في 17 كانون الثاني جبهات مقاومة الكريلا 17 مرة بالأسلحة الكيماوية، ومرة بالقنابل المحظورة، وعشرات المرات أيضاً بالأوبيس، الدبابات والأسلحة الثقيلة، وفي الوقت ذاته قصفت الطائرات الحربية 4 مرات ساحات الكريلا."

المعلومات الموسعة حول العمليات والهجمات هي كالتالي:

في إطار الحملة الثورية لصقور زاغروس في منطقة زاب:

في 21 كانون الثاني عند الساعة الـ 09:00 تم تدمير نظام كاميرا موبيس من قبل فرقنا المتحركة كان قد وضعها جنود جيش الاحتلال في محيط جبهات مقاومة الكريلا وبالقرب من قرية سيدا في منطقة شيلادزه التابعة لناحية آمدية.

في 21 كانون الثاني عند الساعة الـ 18:00 وجهت فرقنا المتحركة بالقرب من قرية سيدا التابعة لمنطقة شيلادزه في ناحية آمدية ضربات بالأسلحة الثقيلة لجنود جيش الاحتلال.

في 21 كانون الثاني عند الساعة الـ 09:30 و10:10 وجهت فرقنا المتحركة بالقرب من منطقة جمجو في منطقة شيلادزه التابعة لناحية آمدية مرتين بالأسلحة الثقيلة ضربات لجنود جيش الاحتلال التركي.

في إطار الحملة الثورية باسم الشهيد سافاش ماراش لمعركة الخابور:

في 21 كانون الثاني عند الساعة الـ 08:20 وجهت فرقنا المتحركة بالأسلحة الثقيلة ضربات قوية لجنود حيش الاحتلال التركي المتواجدين في منطقة المقاومة في تلة FM.

هجمات جيش الاحتلال التركي بالقنابل المحظورة والأسلحة الكيماوية:

قصف جنود جيش الاحتلال في 21 كانون الثاني جبهات مقاومة الكريلا بالقرب من قرية سيدا ومنطقة جمجو التابعة لشيلادزه في ناحية آمدية 17 مرة بالأسلحة الكيماوية.

قصف جيش الاحتلال التركي في 21 كانون الثاني عند الساعة الـ 16:00 جبهات مقاومة الكريلا بالقرب من قرية سيدا التابعة لشيلادزه في ناحية آمدية مرة بالقنابل المحظورة.

هجمات جيش الاحتلال التركي:

قصف جيش الاحتلال التركي في 21 كانون الثاني سهل كافا التابع لكارى وساحة آفا لونا في خاكوروكه 4 مرات بالطائرات الحربية.

قصف جيش الاحتلال في 21 كانون الثاني مناطق المقاومة في تلة آمدية، تلة جودي وتلة FM، كما وقصف جبهات مقاومة الكريلا بالقرب من ناحية جمجو وقرية سيدا التابعة لشيلادزه في آمدية عشرات المرات بالأوبيس، الدبابات والأسلحة الثقيلة ".

(سـ)