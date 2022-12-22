قوات الدفاع الشعبي: جيش الاحتلال التركي يواصل استخدام الأسلحة المحرمة

وحسب المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي، فقد قصف الجيش التركي خنادق الحرب في ساحات المقاومة للكريلا بالقنابل المحظورة شديدة الانفجار مرتين، بالطائرات الحربية 5 مرات، وبالمدافع والأسلحة الثقيلة وعشرات المرات".

وتضمن البيان المكتوب التفاصيل التالية:

ـ الهجمات التي نفذها جيش الاحتلال التركي بالقنابل المحظورة والأسلحة الكيماوية:

* 21 كانون الأول، قصف جيش الاحتلال التركي خنادق المقاومة للكريلا القريبة من قرية سيدا ومنطقة جمجو التابعة لناحية شيلادزه في ناحية آمدية، بالقنابل المحظورة شديدة الانفجار، مرتين.

ـ هجمات جيش الاحتلال التركي:

* 21 كانون الأول، قصفت الطائرات الحربية التركية مناطق كانيساركي ودريا هرجي في غاري، وأراضي قرية مراني وقرية شيه، وقرية بربزنا في خاكورك وساحة المقاومة في تلة جودي 6 مرات.

* 21 كانون الأول، قصف جيش الاحتلال التركي ساحات المقاومة في تلة إف إم وتلة آمدية ومنطقة جمجو التابعة لشيلادزه في آمدية وساحات المقاومة للكريلا القريبة من قرية سيدا، بالأسلحة الثقيلة، عشرات المرات.

(ل م)