قوات الدفاع الشعبي: جيش الاحتلال التركي يهاجم رغم كارثة الزلزال

كشف المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي عبر بيانٍ كتابيّ أصدره اليوم الجمعة، مواصلة جيش الاحتلال التركي قصفه لتحصينات الكريلا رغم كارثة الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا وباكور كردستان في الـ 6 من شباط الجاري.

وجاء في نصّ البيان:

"يواصل جيش الاحتلال التركي هجماته رغم الكارثة التي خلّفت دماراً هائلاً، فقد قصفت تحصينات الكريلا بالقنابل المحظورة والأسلحة الثقيلة، ما أجبر قواتنا على الدفاع عن أنفسهم.

تفاصيل الهجمات التي شنّها جيش الاحتلال التركي هي كالتالي:

في سياق حملة صقور زاغروس الثوريّة في منطقة زاب:

في الساعة 11:30 من يوم الـ 9 من شباط الجاري؛ قصف جيش الاحتلال التركي تحصيناتنا الواقعة في محيط قرية سيدا التابعة لناحية شيلادزي في قضاء آمديه بالقنابل المحظورة والأسلحة الثقيلة، ما دفع قواتنا إلى الدفاع عن أنفسهم، ونتيجة لهذا الدفاع قُتل جنديّ من جيش الاحتلال التركي قنصاً.

الهجمات التي شنّها جيش الاحتلال التركي بالقنابل المحظورة:

في الـ 9 من شباط الجاري؛ قُصفت تحصينات الكريلا الواقعة في محيط قرية سيدا ومنطقة جمجو التابعتين لناحية شيلادزي في قضاء آمديه بالقنابل المحظورة مرّتين متتاليتين.

الهجمات التي شنّها جيش الاحتلال التركي بالأسلحة الثقيلة:

في الـ 9 من شباط الجاري؛ قُصفت منطقة مقاومة كري FM وتحصينات الكريلا الواقعة في محيط قرية سيدا ومنطقة جمجو التابعتين لناحية شيلادزي في قضاء آمديه بقذائف الأوبيس، الدبابات والأسلحة الثقيلة عشرات المرّات".

(ر)