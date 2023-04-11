قوات الدفاع الشعبي: جيش الاحتلال التركي هاجم زاب ومتينا 42 مرة

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بياناً كتابياً، أكد فيه أن مواقع المقاومة في زاب ومتينا تعرضت للقصف من قبل جيش الاحتلال التركي.

وجاء في البيان ما يلي:

في منطقة زاب

في 10 نيسان في تمام الساعة 14:00، 17:20، 19:00، هاجم جيش الاحتلال التركي 3 مرات خنادق المقاومة في سيدا، مما أجبر قواتنا على الرد دفاعاً عن نفسها.

هجمات جيش الاحتلال التركي

في 10 نيسان، قصفت الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال مرتين مناطق كولكا وتل جارجيل في متينا.

في 10 نيسان، قصف جيش الاحتلال التركي 37 مرة خنادق المقاومة في ساحة تل جارجيل في متينا، جمجو وسيدا، بالمدافع، الدبابات والأسلحة الثقيلة”.

(س ر)