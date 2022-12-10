قوات الدفاع الشعبي: جيش الاحتلال التركي هاجم 150 مرة بالأسلحة الكيماوية

قال المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي،" لم تنتصر عمليات جيش الاحتلال التركي الموسعة الذي بدأه في 14 من نيسان ضد مقاومة كريلا حرية كردستان، ولم تحقق هدفها، لم يستطع جيش الاحتلال التركي من حماية نفسه من العمليات العظيمة التي تنفذها الكريلا وتتلقى ضربات قوية على يد الكريلا، لذا يرتكب جيش الاحتلال التركي جرائم حرب ويستخدم الاسلحة الكيماوية، بالرغم من إنه تم توثيق ما تستخدمه من القنابل المحظورة والاسلحة الكيماوية الا ان وزير الحرب الخاصة خلوصي اكار ينفي نفاق جرائمه.

استخدم الجيش الفاشي الاسلحة الكيماوية في مناطق الدفاع المشروع في ميديا، ففي 7-8 -9 من كانون الاول قصف جيش الاحتلال التركي جبهات المعارك في منطقة الشهيد بوطان في ساحة المقاومة في جمجو 150 مرة على الاقل بالأسلحة الكيماوية، وفي الوقت ذاته قصف جيش الاحتلال التركي ساحات المقاومة 5 مرات بالطائرات الحربية، 10 مرات بالمروحيات الهجومية، وعشرات المرات ، الهاون والدبابات والاسلحة الثقيلة.

أسفرت عمليات الكريلا عن مقتل 2 من جنود جيش الاحتلال التركي."

وجاءت المعلومات عن العمليات والهجمات كالتالي:

في إطار الحملة الثورية لصقور زاغروس في منطقة زاب:

في 9 من كانون الأول عند الساعة 11:00و13:10 فتحت فرقنا المتنقلة نيرانها بالأسلحة الثقيلة على جنود جيش الاحتلال المتواجدين في ساحة المقاومة في منطقة الشهيد عادل في جمجو ما ادى لمقتل 2 من جنود جيش الاحتلال.

في إطار الحملة الثورية لمعركة الخابور باسم الشهيد سافاش مرعش:

في 9 من كانون الأول ما بين الساعة 08:10-10:20 وجهت فرقنا المتنقلة في وحدات المرأة الحرة YJA Star ضربات عنيفة ثلاث مرات بالأسلحة الثقيلة لجنود جيش الاحتلال التركي المتواجدين في ساحة المقاومة في تلة جودي.

في 9 من كانون الأول ما بين الساعة 13:30و16:30 وجهت فرقنا المتنقلة اربع مرات ضربات عنيفة لجنود جيش الاحتلال التركي المتواجدين في ساحة المقاومة في تلة جودي.

في 9 من كانون الأول عند المساء وجهت فرقنا المتنقلة مرتين ضربات قوية لمروحيات سكورسكي التي ارادت إنزال جنودها في ساحة المقاومة في تلة جودي، ما أجبرت المروحيات بالانسحاب من الساحة بعد توجيه الضربات لها.

هجمات جيش الاحتلال التركي بالقنابل المحظورة والاسلحة الكيماوية:

قصف جيش الاحتلال التركي في 7 من كانون الأول وحتى 9 من كانون الأول 150 مرة بالأسلحة الكيماوية على الاقل جبهات المعارك في منطقة الشهيد بوطان في ساحات المقاومة في جمجو، فيما يواصل جيش الاحتلال التركي هجماته بالأسلحة الكيماوية ضد جبهات المعارك في منطقة الشهيد بوطان.

هجمات جيش الاحتلال التركي:

قصف جيش الاحتلال التركي في 9 من كانون الأول ساحة المقاومة في تلة جودي ومناطق روسته في خاكورك خمس مرات بالطائرات الحربية.

قصف جيش الاحتلال التركي في 9 من كانون الأول ساحات المقاومة في تلة آميدية وتلة جودي 10 مرات بالمروحيات الهجومية.

قصف جيش الاحتلال التركي في 9 من كانون الأول ساحات المقاومة في جمجو، تلة آميدية، تلة جودي، تلة FM وتلة بهار عشرات المرات بالاوبيس، الهاون، الدبابات والاسلحة الثقيلة."

المنشورات التي تم توزيعها في كفر غير عائدة لقواتنا

كما وأكدت قوات الدفاع الشعبي إن المناشير التي تم توزيعها في كفر غير عائدة لقواتهم وأضافت،" تستخدم اسم قوات الدفاع الشعبي في منطقة كفر التابعة لجولميرك ووردت اسماء بعض الاشخاص في المنطقة، المناشير التي تم توزيعها تحت عنوان" عمليات Bihara Payîz من أجل استذكار الشهيد مميان والشهيد روزرين." نؤكد إن البيانات المعنية التي تم نشرها غير مختصة بقواتنا، حيث تم كتابتها بأسلوب الحرب الخاصة ويجب على شعبنا الا يثق بهذه المناشير."