قوات الدفاع الشعبي: إسقاط مروحية والقضاء على  7 محتلين وتدمير موقع عسكري

وقال المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي HPG: "تواصل قواتنا تنفيذ عمليات لإحياء الذكرى 18 لحملة 1 حزيران، فيما هاجمت الدولة التركية المحتلة باستخدام المئات من القذائف المدفعية والهاون و46 مرة بالطائرات الحربية و33 مرة بالأسلحة الكيمياوية.

وأضاف المركز ان مقاتلي الكريلا استطاعوا خلال تنفيذ عملياتهم ضد جيش الاحتلال التركي من إسقاط مروحية وقتل 7 جنود وتدمير موقع عسكري.

وفيما يلي المعلومات حول العملية

في إطار حملة مقاومة الخابور الثورية في منطقة متينا

في 1 حزيران عند الساعة 12:30، هاجمت قواتنا المحتلين حول وادي تلة آزاد واستطاعت ضرب الاهداف التي حددتها.

في 1 حزيران عند الساعة 21:30، أطلقت قواتنا النار من أسلحة فردية وقنابل يدوية على المحتلين في محيط جبهات القتال لساحة المقاومة الشهيد زماني في منطقة هكاري، حيث تم القضاء على 2 من المحتلين، وإصابة محتل أخر.

في 2 حزيران عند الساعة 02.00، عندما حاولت مروحيات هجومية قصف منطقة مقاومة تلة هكاري، أطلقت قواتنا النار على المروحيات من اتجاهين، حيث أصيبت احدى المروحيات بشدة وعندما محاولتها مغادرة المنطقة، سقطت حول منطقة المقاومة ما أدى لتدميرها.

في إطار الحملة الثورية لصقور زاغروس في منطقة زاب:

في 1 حزيران عند الساعة 17:30، أراد المحتلون قطع الأشجار حول ساحة المقاومة شهيد شاهين، فيما ردت قواتنا على المحتلين، وعلى إثرها تم القضاء على محتل واحد.

في 1 حزيران عند الساعة 17:20 و 22:10 أطلقت قوات وحدات المرأة الحرة- ستار YJA-Star النار بالأسلحة الفردية وقنصت المحتلين في محيط ساحات القتال الشهيد ريبر في ساحة المقاومة كاركر وقتلت اثنين منهم.

في 1 حزيران بين الساعة 14:30 والساعة 20:00 عندما حاول المحتلون تفجير جبهات القتال في منطقة الشهيد برخدان في ساحة المقاومة الشهيد شاهين، أطلقت قواتنا النار عليهم مرتين بالأسلحة الثقيلة، وبعد هذا التدخل، اضطر جيش الاحتلال على التراجع.

في إطار الحملة الثورية لمارش للشهيد سافاش في منطقة زاب

في2حزيران عند الساعة 05:1، تم استهداف المحتلين من قبل فرقنا النصف متحركة من جهتين حول ساحات القتال في سافوشكا في منطقة المقاومة لتلة جودي، وفي هذه العملية تمكن محورا الهجوم من استهداف قوات العدو من مسافة قريبة بالأسلحة الفردية والقنابل اليدوية وقتلت اثنين منهم وجرحت اثنين اخرين، ودمرت موقع عسكري واجبرتهم على الانسحاب مسافة الى الوراء.

هجمات جيش الاحتلال التركي بالأسلحة الكيمياوية والمتفجرات

في 1 حزيران قصف جيش الاحتلال التركي مناطق شكفتا برينداران، كاركر، شهيد برخدان، شهيد شاهين في منطقة زاب، وساحة المقاومة في ورخلي في آفاشين 33 مرة بالأسلحة الكيمياوية والمتفجرات.

هجمات الاحتلال التركي بالقذائف والمروحيات الهجومية والطائرات الحربية

وفي 1 حزيران، تعرضت مناطق تلة جودي، وتلة إف إم، وتلة بهار، وكوروجاهرو، وشهيد شمدين، وشهيد تولهلدان، وشهيد شاهين، وجمجمو، وسيدا في منطقة زاب، لهجمات مروحية وللقصف بمئات القذائف المدفعية من المخافر الحدودية و25 مرة بالطائرات الحربية.

وكما تعرضت قرى دشيشة، سرارو و ايدني في متينا، بالإضافة لمنطقة تلة هكاري وتلة أورتي وسري ميتنا وشهيد زماني مئات المرات لقصف بالمروحيات الهجومية و17 مرة بالطائرات الحربية.

في 1 حزيران عند الساعة 10:00، قصفت الطائرات الحربية قرية يكمالي في منطقة غاري، وفي ذات اليوم قصفت الطائرات الحربية 3 مرات قرية شيخان التابعة لكالاتوكا في قنديل.

(سـ)