قوات الدفاع الشعبي: دولة الاحتلال التركي تستمر في الهجوم بالقنابل الفوسفورية

وجاء في البيان الكتابي للمركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي(HPG):" يرتكب جيش الاحتلال التركي جرائم حرب باستخدامه قنابل فوسفورية، قصفت ساحات قوات الكريلا 84 مرة بالدبابات، المدافع والأسلحة الثقيلة، كما قصفت ساحات المقاومة 35 مرة بالقنابل الفوسفورية".

ووردت هذه المعلومات عن هجمات جيش الاحتلال التركي في البيان:

في منطقة زاب:

في 25 شباط، هاجم جيش الاحتلال قواتنا في ساحة المقاومة في تلة جودي، وأجبرت قواتنا بالرد على هجمات جيش الاحتلال بالأسلحة الثقيلة من أجل حماية أنفسها.

في 26 شباط في الساعة 12:40 وفي ناحية شيلادزه بمنطقة آمدية، هاجم جنود الاحتلال خنادق المقاومة للكريلا في محيط ساحة جمجو، وردت قواتنا بالأسلحة الثقيلة من أجل حماية أنفسها.

هجمات جيش الاحتلال التركي بالقنابل المحظورة:

في 26 شباط ، وفي ناحية شيلادزه بمنطقة آمدية، قصفت خنادق المقاومة للكريلا بالقرب من قرية سيدا 35 مرة بالقنابل الفوسفورية.

هجمات جيش الاحتلال التركي:

في 26 شباط، في ساحة المقاومة لتلة جودي ومحيط قرية سيدا وساحة جمجو في ناحية شيلادزه في منطقة آمدية، قصفت خنادق المقاومة لقواتنا 84 مرة بالمدافع، الدبابات والأسلحة الثقيلة".

(سـ)