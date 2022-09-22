قوات الدفاع الشعبي: استشهاد اثنين من مقاتلينا ومقتل 9 جنود للاحتلال التركي

أصدر المركز الإعلامي في قوات الدفاع الشعبي بياناً، أعلنت فيه عن مقتل تسعة جنود أتراك وجرح آخر في العمليات التي نفذها مقاتلوها من بوطان وحتى زاب ومتينا.
وجاء في نص البيان:" في الوقت ذاته تم تدمير نقطة للاحتلال التركي، حيث قصف جيش الاحتلال التركي ساحات المقاومة 7 مرات بالقنابل المحظورة والأسلحة الكيماوية و8 مرات بالطائرات الحربية و6 مرات بالمروحيات الهجومية وعشرات المرات بالمدافع.
وأعلنت قوات الدفاع الشعبي أن المقاتلين أزدا وماهر التحقا بقافلة الشهداء، وحول عمليات الكريلا وهجمات الاحتلال التركي أدلت بهذه المعلومات:
في إطار الحملة الثورية لأبطال بوطان للشهيد شرفان والشهيد دلجين:
نفذت قواتنا في 7 أيلول 2022 في منطقة جودي وفي محيط قرية سر دحلي عملية ضد جنود الاحتلال التركي بالأسلحة الفردية ونصف الأوتوماتيكية، حيث أسفرت هذه العملية عن مقتل العديد من جنود الاحتلال التركي وجرح آخرين، بعد هذه العملية انتشل الاحتلال التركي قتلاه وجرحاه من المنطقة بواسطة المروحيات.
في 7 أيلول 2022 في منحدرات مستي علي في منطقة جودي حدثت اشتباكات عنيفة بين قواتنا وجنود الاحتلال التركي ومن ثم حدث قصف عنيف على المنطقة، خلال هذا القصف وهذه الاشتباكات قاومت كل من رفيقتنا أزدا ورفيقنا ماهر حتى اللحظة الأخيرة بشجاعة وارتقيا إلى مرتبة الشهادة، رفيقينا الذين بقيا لفترة طويلة في منطقة جودي، أظهرا مقاومة اسطورية، وانتقموا عبر عملياتهم من العدو على الهجمات والمجازر التي ارتكبها بحق شعبنا ووطننا كردستان سيبقون على الدوام قدوة لنا في نضالنا.
المعلومات حول هوية رفاقنا الشهداء هي كالتالي:
الاسم الحركي: أزدا مشكان
الاسم والكنية: شهلا تكين
مكان الولادة: جولميرك
اسم الأم والأب: زهرة ـ محمد فهيم
مكان وتاريخ الاستشهاد: 7 أيلول 2022/جودي
الاسم الحركي: ماهر باشكاله
الاسم والكنية: إمراه دومان
مكان الولادة: وان
اسم الأم والأب: نذيرة ـ رمزي
مكان وتاريخ الاستشهاد: 7 أيلول 2022/جودي
في إطار حملة صقور زاغروس الثورية في زاب:
في21 أيلول وفي الساعة 12:40 نفذت فرقنا المتحركة عملية ضد جنود الاحتلال التركي في ساحة المقاومة للشهيد عادل في جمجو بالأسلحة الثقيلة حيث اسفرت عن مقتل 4 جنود أتراك.
وفي الساعة 13:40 والساعة 15:50 وفي ساحة المقاومة للشهيد عادل بجمجو نفذت فرقنا المتحركة عملية قنص ضد جنود الاحتلال التركي واسفرت عن مقتل اثنين منهم، وفي الساعة 17:00 قصفت قواتنا بالأسلحة الثقيلة قوات العدو في محيط مواقع الحرب للشهيد آكر في ساحة المقاومة سيدا.
في إطار الحملة الثورية للشهيد سافاش مرعش لمعركة خابور
في 21 أيلول وفي الساعة 07:30 راقبت فرقنا المتحركة في وحدات المرأة الحرة ـ ستار جنود الاحتلال في ساحة المقاومة في تلة جودي واستهدفتهم بالأسلحة الثقيلة، حيث اسفرت عن مقتل جنديين اثنين من جنود العدو وجرح آخر وتدمير موقع للعدو.
في 21 أيلول وفي الساعة 20:00 نفذت فرقنا المتحركة عملية قنص ضد جنود الاحتلال التركي في ساحة المقاومة في تلة جودي واسفرت عن مقتل جندي تركي.
هجمات جيش الاحتلال التركي بالقنابل المحظورة والأسلحة الكيماوية:
في 20 و21 من أيلول قصف جيش الاحتلال التركي مواقع الحرب في ساحة المقاومة ساجا وخنادق الحرب الشهيد سرخبون في جمجو خمس مرات بالقنابل المحظورة والمتفجرات.
في 21 أيلول قصف جيش الاحتلال التركي مواقع الحرب للشهيد آكر في ساحة المقاومة سيدا بالأسلحة المحظورة مرة واحدة، وفي الساعة 12:00، تم سكب مادة تشبه القطران على مواقع الحرب للشهيد باهوز في جمجو، اشتعلت النيران في هذه المادة التي تدفقت باتجاه مواقع الحرب بعد القصف.
هجمات جيش الاحتلال التركي
في 20 و21 أيلول، قصفت الطائرات الحربية منطقة كولكا في متينا وساحات المقاومة في تلة هكاري وجمجو ثماني مرات.
في 21 أيلول، قصفت مناطق المقاومة في تلة هكاري وتلة جودي 6 مرات بالمروحيات هجومية.
في 21 أيلول تم قصف ساحات المقاومة في تلة هكاري وتلة إف إم عشرات المرات بالمدافع والقذائف.
في 21 أيلول حامت الطائرات المسيرة في أجواء ساحات المقاومة في تلة إف إم وتلة جودي.
(سـ)