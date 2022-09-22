قوات الدفاع الشعبي: استشهاد اثنين من مقاتلينا ومقتل 9 جنود للاحتلال التركي

أصدر المركز الإعلامي في قوات الدفاع الشعبي بياناً، أعلنت فيه عن مقتل تسعة جنود أتراك وجرح آخر في العمليات ‏التي نفذها مقاتلوها من بوطان وحتى زاب ومتينا.‏

وجاء في نص البيان:" في الوقت ذاته تم تدمير نقطة للاحتلال التركي، حيث قصف جيش الاحتلال التركي ساحات ‏المقاومة 7 مرات بالقنابل المحظورة والأسلحة الكيماوية و8 مرات بالطائرات الحربية و6 مرات بالمروحيات الهجومية ‏وعشرات المرات بالمدافع. ‏

وأعلنت قوات الدفاع الشعبي أن المقاتلين أزدا وماهر التحقا بقافلة الشهداء، وحول عمليات الكريلا وهجمات الاحتلال ‏التركي أدلت بهذه المعلومات:‏

في إطار الحملة الثورية لأبطال بوطان للشهيد شرفان والشهيد دلجين:‏

نفذت قواتنا في 7 أيلول 2022 في منطقة جودي وفي محيط قرية سر دحلي عملية ضد جنود الاحتلال التركي بالأسلحة ‏الفردية ونصف الأوتوماتيكية، حيث أسفرت هذه العملية عن مقتل العديد من جنود الاحتلال التركي وجرح آخرين، بعد ‏هذه العملية انتشل الاحتلال التركي قتلاه وجرحاه من المنطقة بواسطة المروحيات. ‏

في 7 أيلول 2022 في منحدرات مستي علي في منطقة جودي حدثت اشتباكات عنيفة بين قواتنا وجنود الاحتلال التركي ‏ومن ثم حدث قصف عنيف على المنطقة، خلال هذا القصف وهذه الاشتباكات قاومت كل من رفيقتنا أزدا ورفيقنا ماهر حتى اللحظة ‏الأخيرة بشجاعة وارتقيا إلى مرتبة الشهادة، رفيقينا الذين بقيا لفترة طويلة في منطقة جودي، أظهرا مقاومة اسطورية، ‏وانتقموا عبر عملياتهم من العدو على الهجمات والمجازر التي ارتكبها بحق شعبنا ووطننا كردستان سيبقون على الدوام ‏قدوة لنا في نضالنا.‏

المعلومات حول هوية رفاقنا الشهداء هي كالتالي:‏

الاسم الحركي: أزدا مشكان

الاسم والكنية: شهلا تكين

مكان الولادة: جولميرك

اسم الأم والأب: زهرة ـ محمد فهيم

مكان وتاريخ الاستشهاد:‏‎ ‎‏7 أيلول 2022/جودي‏‎ ‎

الاسم الحركي: ماهر باشكاله

الاسم والكنية: إمراه دومان

مكان الولادة: وان

اسم الأم والأب: نذيرة ـ رمزي

مكان وتاريخ الاستشهاد: ‏‎ ‎‏7 أيلول 2022/جودي‏‎ ‎

في إطار حملة صقور زاغروس الثورية في زاب:‏

في21 أيلول وفي الساعة 12:40 نفذت فرقنا المتحركة عملية ضد جنود الاحتلال التركي في ساحة المقاومة للشهيد ‏عادل في جمجو بالأسلحة الثقيلة حيث اسفرت عن مقتل 4 جنود أتراك. ‏

وفي الساعة 13:40 والساعة 15:50 وفي ساحة المقاومة للشهيد عادل بجمجو نفذت فرقنا المتحركة عملية قنص ضد ‏جنود الاحتلال التركي واسفرت عن مقتل اثنين منهم، وفي الساعة 17:00 قصفت قواتنا بالأسلحة الثقيلة قوات العدو في ‏محيط مواقع الحرب للشهيد آكر في ساحة المقاومة سيدا.‏

في إطار الحملة الثورية للشهيد سافاش مرعش لمعركة خابور

في 21 أيلول وفي الساعة‎ ‎‏07:30 راقبت فرقنا المتحركة في وحدات المرأة الحرة ـ ستار جنود الاحتلال‎ ‎في ساحة ‏المقاومة في تلة جودي واستهدفتهم بالأسلحة الثقيلة، حيث اسفرت عن مقتل جنديين اثنين من جنود العدو وجرح آخر ‏وتدمير موقع للعدو.‏

في 21 أيلول وفي الساعة 20:00 نفذت فرقنا المتحركة عملية قنص ضد جنود الاحتلال التركي في ساحة المقاومة في ‏تلة جودي واسفرت عن مقتل جندي تركي.‏

هجمات جيش الاحتلال التركي بالقنابل المحظورة والأسلحة الكيماوية:‏

في 20 و21 من أيلول قصف جيش الاحتلال التركي مواقع الحرب في ساحة المقاومة ساجا وخنادق الحرب الشهيد ‏سرخبون في جمجو خمس مرات بالقنابل المحظورة والمتفجرات.‏

في 21 أيلول قصف جيش الاحتلال التركي مواقع الحرب للشهيد آكر في ساحة المقاومة سيدا بالأسلحة المحظورة مرة ‏واحدة، وفي الساعة 12:00، تم سكب مادة تشبه القطران على مواقع الحرب للشهيد باهوز في جمجو، اشتعلت النيران ‏في هذه المادة التي تدفقت باتجاه مواقع الحرب بعد القصف.‏

هجمات جيش الاحتلال التركي

في 20 و21 أيلول، قصفت الطائرات الحربية منطقة كولكا في متينا وساحات المقاومة في تلة هكاري وجمجو ثماني ‏مرات.‏

في 21 أيلول، قصفت مناطق المقاومة في تلة هكاري وتلة جودي 6 مرات بالمروحيات هجومية.‏

في 21 أيلول تم قصف ساحات المقاومة في تلة هكاري وتلة إف إم عشرات المرات بالمدافع والقذائف.‏

في 21 أيلول حامت الطائرات المسيرة في أجواء ساحات المقاومة في تلة إف إم وتلة جودي.‏

(سـ)