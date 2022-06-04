قوات الدفاع الشعبي: القضاء على 7 جنود وتدمير رادار واصابة مروحية للاحتلال التركي

وقال المركز الاعلامي لقوات الدفاع الشعبي HPG في بيانه: "بالرغم من صعوبة الحرب وضراستها، إلا ان الكريلا يواصلون مقاومتهم في كل من مناطق زاب وآفاشين ومتينا. حيث قصف الاحتلال ساحات المقاومة 21 مرة بالمروحيات و24 مرة بالطائرات الحربية و10 مرات بالأسلحة الكيمياوية والمتفجرات.

وتمكنت قواتنا اثناء عملياتها ضد جيش الاحتلال من قتل 7 جنود وجرح ثلاثة اخرين، ودمرت راداراً واصابت مروحية"

المعلومات التفصيلية حول العمليات التي نفذتها قوات الكريلا كالتالي:

في اطار الحملة الثورية لصقور زاغروس في منطقة آفاشين

في 3 حزيران عند الساعة 13.30، اضرم الاحتلال النيران بجانب الانفاق وحاولوا ملئها بالدخان، حيث استمر هذا الدخان بحدود 15 دقيقة. استهدفتهم قواتنا بعمليات التفخيخ ولم يتم توضيح اعداد قتلى وجرحى العدو.

في 3 حزيران عند الساعة 19.40، استُهدف جيش العدو في ساحة المقاومة ورخله بالأسلحة الشخصية من محورين، مما ادى لمقتل احدهم وجرح اخر.

في 4 حزيران عند الساعة 04.40، تم استهداف جنود العدو في ساحة المقاومة ورخله بالأسلحة الفردية. وعند الساعة 05.00 تم استهدافهم مرة اخرى ودُمر رادارٌ في تلة ورخله.

في اطار الحملة الثورية لمعركة الخابور في منطقة متينا

بتاريخ 25 أيار، اصيبت المروحية الهجومية التي كانت تقصف ساحة المقاومة بتلة هكاري بشدة، مما اجبرها على مغادرة المنطقة.

في 26 أيار، استهدف جيش الاحتلال التركي المتمركزين في تلة الشهيد شورش في ساحة المقاومة بتلة هكاري بالأسلحة المتوسطة، مما ادى الى جرح اثنين منهم.

في 28 أيار عند ساعات الصباح، استهدفت قواتنا جنود الاحتلال المتمركزين في بتلة الشهيد شورش في ساحة المقاومة بتلة هكاري بالأسلحة المتوسطة وقتلت واحداً منهم.

في 3 حزيران عندما اراد العدو قصف تلة الشهيد عاكف في ساحة المقاومة بتلة هكاري بالمتفجرات، تصدت لهم قواتنا بالأسلحة الفردية وقتلت واحداً منهم.

في اطار الحملة الثورية لصقور زاغروس في منطقة زاب

في 3 حزيران عند وقت الظهيرة، تم استهداف قوات العدو الذين حاولوا التقدم نحو جبهات القتال في ساحة كونيشكا مرتين بالأسلحة الفردية مما اضطرهم الى التراجع مسافة الى الوراء.

في 3 حزيران عند الساعة 18.00، حاول جيش الاحتلال التركي الذي قصف ساحة المقاومة بالأسلحة الكيمياوية، توجيه الدخان الى الانفاق عبر استخدام المراوح. استهدفتهم قواتنا بتكتيك التفخيخ واطلاق النار عليهم، مما ادى الى مقتل اثنين منهم.

في 4 حزيران عند الساعة 01.55 والساعة 06.00، قنصت قواتنا جنود الاحتلال الذين حاولوا التمركز في ساحة المقاومة كاركر مرتين. تمكنت قوات المرأة الحرة YJA-STAR خلال هذه العملية من قتل اثنين من المحتلين.

هجمات جيش الاحتلال التركي بالأسلحة الكيمياوية والمتفجرات:

في 30 أيار والأول من حزيران، قصف جيش الاحتلال انفاق تلة جهنم في ساحة المقاومة بجيا رش 4 مرات بالأسلحة الكيمياوية والمتفجرات.

في 3 حزيران عند الساعة 10.30، قُصفت انفاق ساحة المقاومة بكهف الجرحى مرتين بالمتفجرات. حيث استخدم العدو الألغام الاستشعارية.

في 3 حزيران عند الساعة 12.30 والساعة 14.20 والساعة 18.40، قصف الاحتلال ثلاث مرات انفاق المقاومة في ساحة المقاومة كاركر بالأسلحة الكيمياوية.

في 3 حزيران عند الساعة 12.30، قصف الاحتلال تلة الشهيد عاكف في ساحة المقاومة بتلة هكاري بالمتفجرات.

هجمات الاحتلال التركي بالقذائف والمروحيات الهجومية والطائرات الحربية:

في 3 و4 حزيران، قصفت مدفعية المخافر الحدودية ساحة المقاومة بتلة هكاري وتلة أورتي.

في 3 حزيران، قصفت ساحة قاشورا في متينا، وقريتي باشيلي وسري متينا أربع مرات بالمروحيات الهجومية ومرتين بالطائرات الحربية.

في 3 حزيران ما بين الساعة 19.40 والساعة 01.50، قصفت ساحات تلة بهار، وتلة جودي، وورخله، وساجا، وسيدا، وجمجو، وجيا رش، وكوري جارو، والشهيد شاهين، وساحة المقاومة في كونيشكا 17 مرة بالمروحيات الهجومية و12 مرة بالطائرات الحربية.

في 4 حزيران عند الساعة 05.00 والساعة 05.30، قصفت ساحة جمجو 10 مرات بالطائرات الحربية.

(سـ)