قوات الدفاع الشعبي: الجيش التركي المحتل ينسحب من ثلاثة مناطق في زاب

وجاء في بيان المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي:

"كما نعلم، فإن الجيش التركي المحتل أطلق في الثالث والعشرين من شهر نيسان الماضي هجوماً موسعاً على مناطق الدفاع المشروع بغية احتلالها. وخلال الأشهر الثمانية الماضية كانت قوات الاحتلال هدفاً لقواتنا مرات عديدة، وتلقت منها ضربات موجعة ومتكررة، وخاصة خلال العملية الأخيرة. حيث نفّذت قواتنا الموجودة في زاب بتاريخ 89 كانون الأول الجاري عملية ثورية ضد المحتلين في تلة الشهيد منذر، مما كبّدهم خسائر فادحة. كما تم في التاسع من كانون الأول الجاري تنفيذ عملية حاسمة ضد جيش الاحتلال التركي في ميدان جيلويا بجوك في زاب. وتلقّى الجيش التركي في هذه العمليات التي تمت بشكل منسّق وبتكتيكات العصر الجديد ضرباتٍ موجعة، دون أن نتكبد أي خسائر. وبدأ بإطلاق أكاذيب الحرب الخاصة للتستر على هزيمته.

وفي النهاية لم يتمكن جيش الاحتلال التركي من البقاء في ميادين تلة الشهيد منذر وتلة الشهيد سرخَبون وجيلويا بجوك أكثر من ذلك، واضطر إلى الانسحاب. لقد أدرك الجيش التركي الذي واجه العمليات القوية التي شنّتها الكريلا أنه سيتلقى ضربات موجعة جداً في هذا المناطق، مثلها مثل ورخيلة وتابورا عربان. لذا أجبر على الانسحاب.

لم يستطع الجيش التركي تحقيق أي نتيجة أمام الكريلا برياً. لذا رأى أن الحل الوحيد هو شنّ الهجمات الجوية على مناطق الدفاع المشروع، حيث يحاول تحقيق النتائج بهذه الطريقة، إلا أن هذا القصف أيضاً لم يحقق أي نتائج ولم يلحق أي أذى بقواتنا. والأخبار التي تدّعي أنه تسبب بتكبيدنا ضحايا ليست سوى أخبار كاذبة وبعيدة عن الحقيقة.

الغارات الجوية

المعلومات الموسعة حول الغارات الجوية هي كالتالي:

في السابع والعشرين من شهر كانون الأول الجاري، وحوالي الساعة 14:00 -15:00، تعرضت ميادين تلة أورتيه وتلة هكاري في منطقة زاب لقصف بالطائرات الحربية.

وفي الثامن والعشرين من الشهر ذاته، وحوالي الساعة 16:20-18:00 تعرض ميدان قرية سليه في منطقة قنديل لقصف بالطائرات الحربية.

كما قُصف محيط نهر لولان في منطقة خاكورك بالطائرات الحربية، حوالي الساعة 17:10 من يوم التاسع والعشرين من الشهر ذاته.

وفي التاسع والعشرين من ذات الشهر، تعرضت ميادين كهف الجرحى وكره جحرو في منطقة زاب لقصف بالطائرات الحربية وذلك بين الساعة 11:00-17:00.

وفي مساء الثلاثين من شهر كانون الأول الجاري، شهد سماء ميدان مروانوس في آفاشين تحليقاً للمروحيات".

(ر)