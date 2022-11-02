قوات الدفاع الشعبي: الاحتلال التركي يواصل استخدام الأسلحة الكيماوية

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي، اليوم الأربعاء، بياناً إلى الرأي العام، أكد فيه أن جيش الاحتلال التركي قصف مناطق المقاومة بالقنابل المحظورة 3 مرات، وبالأسلحة الكيماوية 7 مرة، وبالمروحيات الهجومية 43 مرة، وبالمدافع والأسلحة الثقيلة عشرات المرات.

المعلومات عن عمليات قوات الكريلا وهجمات الاحتلال التركي، كالتالي:

في إطار المرحلة الثورية لمقاومة صقور زاغروس في منطقة زاب:

وجّهت فرقنا المتحركة في الأول من تشرين الثاني، في تمام الساعة 16:00، ضربات قوية لجيش الاحتلال التركي في ساحة المقاومة بمنطقة ساجا، بالأسلحة الثقيلة.

هجمات جيش الاحتلال التركي بالقنابل المحظورة والأسلحة المحظورة

وفي الأول من تشرين الثاني، تعرضت خنادق الحرب في تل الشهيد خورسي بساحة المقاومة في منطقة ساجا مرتين، وخنادق الحرب في تل الشهيد فلات الواقع في ساحة المقاومة بمنطقة سيدا، مرة، للقصف بالقنابل المحظورة من قبل جيش الاحتلال التركي.

وفي التاريخ نفسه، قصف جيش الاحتلال التركي بين الساعة 14:10 – 19:15، خنادق الحرب في تل الشهيد باهوز الواقع في ساحة المقاومة بمنطقة جمجو، 7 مرات بالأسلحة الكيماوية.

هجمات جيش الاحتلال التركي

قصفت الهليكوبتر في الأول من تشرين الثاني، ساحات المقاومة في منطقة ساجا، وكوري جارو، وتل هكاري، وتل إف إم (FM)، وتل جودي، وتلة آمدية 48 مرة.

وفي التاريخ ذاته، تعرضت ساحات المقاومة في منطقة جمجو، وتل إف إم، وتل جودي، عشرات المرات للقصف بالمدافع والدبابات والأسلحة الكيماوية.

وحاول جيش الاحتلال التركي في الأول من تشرين الثاني، تدمير خنادق الحرب في ساحة المقاومة بمنطقة كاركر بواسطة الجرافات".

(ل م)