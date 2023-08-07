قوات الدفاع الشعبي: الاحتلال التركي يستهدف المدنيين عمداً

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) بياناً إلى الرأي العام حول عمليات الكريلا وهجمات جيش الاحتلال التركي، وجاء في نصه:

نفذت قواتنا الكريلا بقيادة وحدات المرأة الحرة – ستار، يوم 6 آب في الساعة 09:30، 14:00، و16:00، عملية نوعية ضد جيش الاحتلال التركي في ساحة المقاومة بتلة جودي بواسطة الأسلحة الثقيلة، وتمكنت من إلحاق ضربات قوية بثلاثة خنادق للعدوان التركي.

هجمات جيش الاحتلال التركي

قصفت طائرات حربية لدولة الاحتلال التركي يوم 6 آب الجاري في تمام الساعة 18:20 سيارة مدنية لقرية بلندباس في ناحية جمانك بمنطقة غارى، وأسفر القصف عن فقدان المدني آلان إسماعيل حياته وإصابة هاشم شكر بجروح بليغة، وبعد مرور ثلاثة ساعات على هذا الهجوم، قصفت دولة الاحتلال التركي قرية كَوهرزه بناحية آمدية بالمدافع، كلا الحدثان يوضحان على أن دولة الاحتلال التركي تستهدف المدنيين بشكل متعمد.

وفي 6 آب، قصفت طائرات حربية للاحتلال التركي ساحة المقاومة بتلة بهار في منطقة الشهيد دليل غرب زاب، 3 مرات.

وفي التاريخ نفسه، قصفت مروحيات هليكوبتر للعدوان التركي ساحة المقاومة بتلة جودي في منطقة الشهيد دليل غرب زاب 6 مرات.

وتعرضت كل من مناطق زاب، منطقة الشهيد دليل غرب زاب ومتينا، مرة عديدة لقصف مدافع الاحتلال التركي”.

(سـ)