قوات الدفاع الشعبي: الاحتلال التركي استخدم الأسلحة والقنابل المحظورة 21 مرة في 20 كانون الثاني

وجاء في بيان المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) ما يلي:

"قُتل أحد جنود الاحتلال في عمليات فرقنا المتحركة، وتم تدمير خندق وقاذفة قنابل، فيما قصف جيش الاحتلال التركي خنادق المقاومة لقوات الكريلا 19 مرة بالأسلحة الكيماوية ومرتين بالقنابل المحظورة وعشرات المرات بمدافع القذائف والدبابات والأسلحة الثقيلة، وتزامن في ذات الوقت، تعرض ساحات الكريلا للقصف بالطائرات الحربية 19 مرة.

وهذه هي المعلومات مفصلة حول العمليات والهجمات :

في إطار المرحلة الثورية لصقور زاغروس في منطقة زاب:

وجهت فرقنا المتحركة في 20 كانون الثاني الساعة 08:00 صباحاً، ضربات بالأسلحة الثقيلة لجنود الاحتلال المتمركزين بالقرب من قرية سيدا في ناحية شيلادزه التابعة لمنطقة آمدية، حيث أسفرت العملية عن تدمير خندق وقاذفة قنابل.

وفي 20 كانون الثاني في تمام الساعة 9:30 والساعة 11:00 والساعة 16:20، وجهت فرقنا المتحركة ضربات 3 مرات بالأسلحة الثقيلة لجنود الاحتلال في محيط قرية سيدا في ناحية شيلادزه التابعة لمنطقة آمدية.

وفي 20 كانون الثاني، في تمام الساعة 4:20 بعد الظهر، شنت فرقنا المتنقلة التابعة لوحدات المرأة الحرة-ستار، في منطقة شيلادزه التابعة لمنطقة آمدية، ضربات بالأسلحة الثقيلة على جنود جيش الاحتلال المتواجدين بالقرب من ساحة جمجو.

في إطار المرحلة الثورية للشهيد سافاش مرعش لملحمة خابور :

نفذت فرقنا المتحركة في 20 كانون الثاني في الساعة 9:30 صباحاً، ضربات بالأسلحة الثقيلة لجنود الاحتلال في ساحة المقاومة بتلة إف إم.

وفي 20 كانون الثاني في تمام الساعة 9:00 مساءً، نفذت فرقنا المتحركة التابعة لوحدات المرأة الحرة-ستار في ساحة المقاومة بتلة إف إم، ضربات ضد جنود الاحتلال من خلال عمليات القنص، حيث قُتل أحد جنود الاحتلال نتيجة العملية.

هجمات جيش الاحتلال التركي بالقنابل المحظورة والأسلحة الكيماوية:

تعرضت خنادق المقاومة لقوات الكريلا في 20 كانون الثاني، بالقرب من قرية سيدا وساحة جمجو، في منطقة شيلادزه التابعة لناحية آمدية، للقصف بالأسلحة الكيماوية 19 مرة.

وفي 20 كانون الثاني في الساعة 13:00 والساعة 14:30 بعد الظهر، تعرضت خنادق المقاومة لقوات الكريلا للقصف مرتين بالقنابل المحظورة بالقرب من قرية سيدا وساحة جمجو، في منطقة شيلادزه التابعة لناحية آمدية.

هجمات جيش الاحتلال التركي:

تعرضت ساحة المقاومة في 20 كانون الثاني بتلة جودي، للقصف بالطائرات الحربية 19 مرة، حيث طال تركز القصف في كارى، ساحات كاني ساركيه، ودريه حرجيه، وتلة زنكل وقرية كوزيه ودشتا كافيا، كما طال القصف في خاكورك أيضاً ساحة برده صوره.

وفي 20 كانون الثاني، تعرضت خنادق المقاومة لقوات الكريلا بالقرب من قرية سيدا وساحة جمجو في منطقة شيلادزه التابعة لناحية آمدية، للقصف بالقذائف والدبابات والأسلحة الثقيلة لعشرات المرات.

(سـ)