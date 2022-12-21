قوات الدفاع الشعبي: الاحتلال التركي استخدم الأسلحة الكيمياوية 12 مرة خلال 24 ساعة

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) اليوم، بياناً أكد فيه أن جيش الاحتلال التركي ما زال يشن الهجمات بالأسلحة الكيمياوية، موضحاً أنه في 20 كانون الأول وحده، استخدم 12 مرة الأسلحة الكيمياوية وأربعة مرات القنابل المحظورة.

وجاء في بيان قوات الدفاع الشعبي ما يلي:

"أثبتت كريلا حرية كردستان أنها القوة الوحيدة التي تحمي مكاسب ووجود شعبنا من هجمات الدولة التركية المحتلة. تستخدم الدولة التركية الفاشية، والتي لا تتحمل سماع اسم الكرد وكردستان، كل أساليب الحرب القذرة وذلك لدعم سياسات الإبادة التي تنتهجها. وبدعم تقني غير محدود من حلف شمال الأطلسي، لا يمكن للجيش التركي الفاشي، الذي يستخدم بقوة القنابل المحظورة والأسلحة الكيمياوية ضد ساحات المقاومة لقوات الكريلا، أن يكسر إرادة مقاومة قواتنا الفدائية. وتتصدى لهم قواتنا بالروح الآبوجية وعبر العمليات القوية، تلحق بهم ضربات موجعة.

مقتل أربعة محتلين خلال عمليات قواتنا

بينما قصف جيش الاحتلال التركي جبهات المقاومة لقوات الكريلا أربع مرات بالقنابل المحظورة، و12 مرة بالأسلحة الكيمياوية، وثلاثة مرات بالطائرات الحربية، وعشرات المرات بالقذائف المدفعية والأسلحة الثقيلة.

المعلومات حول العمليات والهجمات هي كالتالي:

في إطار المرحلة الثورية لصقور زاغروس في منطقة زاب:

في 20 كانون الأول الساعة 09:20 و 16:25، هاجمت فرقنا المتحركة جنود الاحتلال التركي مرتين بالأسلحة الثقيلة قرب منطقة جمجو التابعة لناحية شيلادزه بمنطقة آميدية، وقتلت 4 من جنود الاحتلال في هذه العمليات.

هجمات جيش الاحتلال التركي بالقنابل والأسلحة الكيمياوية المحظورة:

في 20 كانون الأول، قصف جيش الاحتلال التركي مناطق المقاومة للكريلا قرب جمجو في منطقة شيلادزه التابعة لناحية آميدية، 10 مرات بالأسلحة الكيمياوية، وقام جنود الاحتلال التركي في نفس الوقت، بإحراق إطارات السيارات والمواد البلاستيكية وأطلقوا دخاناً ساماً نحو مواقع المقاومة.

قصف جيش الاحتلال التركي مناطق المقاومة قرب قرية سيدا بناحية شيلادزه التابعة لمنطقة آميدية، 4 مرات بالقنابل المحظورة، ومرتين بالأسلحة الكيمياوية.

هجمات جيش الاحتلال التركي:

في 20 كانون الأول، قصف جيش الاحتلال التركي ثلاث مرات هضبة كافيا في غاري، ومناطق الشهيد شريف في خاكوركه ومنطقة المقاومة تلة جكدار، بالطائرات الحربية.

في 20 كانون الأول، قصف جيش الاحتلال التركي مواقع المقاومة للكريلا قرب قرية سيدا التابعة لناحية شيلادزه في منطقة آميدية ومنطقة جمجو، عشرات المرات بمدافع الهاوتزر والأسلحة الثقيلة.

(ف)