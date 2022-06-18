قوات الدفاع الشعبي تستذكر مقاتلين ومقاتلات استشهدوا خلال 2016

استذكرت قوات الدفاع الشعبي عبر بيانٍ كتابي أصدره اليوم السبت 16 مقاتلاً ومقاتلة استشهدوا عام 2016.

وجاء في نصّ البيان:

"تأسس حزبنا؛ حزب العمال الكردستاني بجهود الشهداء ووصل لهذا اليوم بالنضال في خط شهدائه. رسم رفاقنا من الشعوب الكردية والعربية والتركية الذين انضموا إلى صفوف حزب العمال الكردستاني واستشهدوا في هذه المسيرة حقيقة وطابع حزب العمال الكردستاني. يمثّل شهداؤنا الوعي الأساسي، الذاكرة، الوجدان والقيم الأخلاقية لشعبنا كما أنّهم يمثلون جسر أخوة الشعوب التي لا يمكن أن ينهار.

يعدّ عام 2016 أحد أهم الأعوام في تاريخ نضالنا، فقد وجّه كريلانا خلال هذا العام ضرباتٍ موجعة للعدو في جبال كردستان وسهولها. وقد سطّر في التاريخ كعام للمقاومة إذ كان من أكثر الأعوام التي نفذت فيها قواتنا العمليات الفدائية. وقد حدّد شكل النضال في الأعوام التالية. ولاشكّ أنّ الرفاق الذين استشهدوا في هذا العام هم بناة كل هذا.

إننا نستذكر شهداء عام 2016 بإجلال وامتنان، كما نستذكر بشخصهم جميع شهداء نضالنا. ونقدّم تعازينا لعوائل شهدائنا والشعب الكردي الوطني بأسره. كما نجدد عهدنا في السير على خطا الشهداء وتحقيق أهدافهم".

سجل الشهداء بحسب البيان هو كالتالي:

الاسم الحركي: باهوز موش

الاسم والكنية: حمد الله كوندو

مكان الولادة: موش

اسم الأم- الأب: سوسن- سليمان

تاريخ ومكان الاستشهاد: 20 أيلول 2016/ آفاشين

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الاسم الحركي: فاراشين إيبو

الاسم والكنية: أمينة آتاباي

مكان الولادة: وان

اسم الأم- الأب: مَنيجان- عبد الغفور

تاريخ ومكان الاستشهاد: 8 تشرين الأول 2016/ زاب

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الاسم الحركي: يلدز زانا

الاسم والكنية: أمينة بيازيت

مكان الولادة: قونيا

اسم الأم- الأب: تركان- عصمت

تاريخ ومكان الاستشهاد: 11 تشرين الأول 2016/ زاب

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الاسم الحركي: بيريتان روج

الاسم والكنية: كلثومة تونج

مكان الولادة: ميردين

اسم الأم- الأب: شكرية- شكرو

تاريخ ومكان الاستشهاد: 23 تشرين الأول 2016/ خاكورك

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الاسم الحركي: شورش باغوك

الاسم والكنية: مظلوم دنكتاش

مكان الولادة: إزمير

اسم الأم- الأب: ظريفة- علي

تاريخ ومكان الاستشهاد: 19 تشرين الأول 2016 / آفاشين

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الاسم الحركي: هافين خافشتي

الاسم والكنية: فهيمة آشكن

مكان الولادة: وان

اسم الأم- الأب: ألماس- عبد الرحمن

تاريخ ومكان الاستشهاد: 20 تشرين الأول 2016 / زاب

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الاسم الحركي: زنار آمد

الاسم والكنية: حسن بولوت

مكان الولادة: آمد

اسم الأم- الأب: نورهان- جنكيز

تاريخ ومكان الاستشهاد: 19 تشرين الأول 2016/ آفاشين

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الاسم الحركي: آرارات سرحد

الاسم والكنية: يَمليهان ليفنت

مكان الولادة: أرضروم

اسم الأم- الأب: خاتون- عمر

تاريخ ومكان الاستشهاد: 5 تشرين الأول 2016/ زاب

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الاسم الحركي: جيندا ساري

الاسم والكنية: ساجدة غجيت

مكان الولادة: سيرت

اسم الأم- الأب: بديعة- بهاء الدين

تاريخ ومكان الاستشهاد: 8 تشرين الأول 2016/ زاب

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الاسم الحركي: آكري سرحد

الاسم والكنية: رجب غوغسون

مكان الولادة: وان

اسم الأم- الأب: جميلة- بهاء الدين

تاريخ ومكان الاستشهاد: 19 تشرين الأول 2016/ آفاشين

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الاسم الحركي: أرغش جيركي

الاسم والكنية: أنيس أوزديمير

مكان الولادة: جولَميرك

اسم الأم- الأب: مريم- حسنو

تاريخ ومكان الاستشهاد: 11 تشرين الأول 2016/ زاب

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الاسم الحركي: برجم آفا رش

الاسم والكنية: بيريفان كورت

مكان الولادة: جولميرك

اسم الأم- الأب: مرسهان- ويسي

تاريخ ومكان الاستشهاد: 20 تشرين الأول 2016/ زاب

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الاسم الحركي: تيكوشر زيلان

الاسم والكنية: محمد بوزان

مكان الولادة: الرقة

اسم الأم- الأب: فاطمة- حسن

تاريخ ومكان الاستشهاد: 19 تشرين الأول 2016/ آفاشين

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الاسم الحركي: زين عاصي

الاسم والكنية: آسيا آديش

مكان الولادة: جولميرك

اسم الأم- الأب: صبيحة- علي

تاريخ ومكان الاستشهاد: 20 تشرين الأول 2016/ زاب

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الاسم الحركي: ستيرك دجلة

الاسم والكنية: زيلان سايغه

مكان الولادة: جولميرك

اسم الأم- الأب: سينم- صبري

تاريخ ومكان الاستشهاد: 12 أيلول 2016/ جيلو

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الاسم الحركي: بروسك آمد

الاسم والكنية: آمد نيركيز

مكان الولادة: آمد

اسم الأم- الأب: وليدة- عادل

تاريخ ومكان الاستشهاد: 11 تشرين الأول 2016/ زاب

(ر)