قوات الدفاع الشعبي تستذكر خمسة مقاتلين استشهدوا صيف 2018

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) بياناً إلى الرأي العام، اليوم، كشف فيه عن سجل خمسة من مقاتليها استشهدوا في بوتان، حيث جاء فيه:

كان عام 2018 عاماً مهماً في تاريخ نضالنا ومقاومتنا الثورية، عندما كانت هجمات العدو تتوسع يوماً تلو الآخر، وخلال هذا العام، سعت دولة الاحتلال التركي التي تمارس الإبادة الجماعية للقضاء على شعبنا وحركتنا بالكامل، وشنت هجماتها المكثفة لهذا الهدف، حيث أنها وجهت مرتزقتها في بداية عام 2018، إلى عفرين وبهذا الشكل طمعت لسلب جميع إنجازات أبناء شعبنا، وبعدها كثفت هجماتها ضد عموم كردستان وسعت جاهدةً من أجل القضاء على حركتنا، ومع ذلك، فإن جيش الاحتلال التركي، على الرغم من دعم القوى الدولية له، لم يتمكن من الصمود أمام إرادة مقاتلي الكريلا في حركة التحرر الكردستانية، التي خلقت بفضل فلسفة الحرية للقائد عبد الله أوجلان، كما إن هزيمة سياسات العدو القذرة هي بلا شك اللحظة الحاسمة لشهدائنا الأبطال، الأبطال الذين خلقوا الأمل الحالي بالنصر هم شهداؤنا، ومن بين هؤلاء الشهداء هم كل من الرفيق شاهان، عكيد، مظلوم، دارا وصوفي، الذين قادوا المقاومة في عام 2018 حتى النهاية والتحقوا بقافلة الشهداء.

نستذكر رفاقنا الذين استشهدوا في هذه المقاومة، مجدداً باحترام وإجلال، ونؤكد التزامنا بقضيتهم والولاء لمسيرة مقاومتهم حتى تحقيق النصر ودحر الاحتلال.

سجلات الشهداء بحسب البيان، هي كالتالي:

الاسم الحركي: شاهان جيلو

الاسم والنسبة: باريش دمير

مكان الولادة: وان

اسم الأم – الأب: كوليزر – محمد علي

مكان وتاريخ الاستشهاد: وان/ 6 تموز 2018

الاسم الحركي: عكيد تولهلدان

الاسم والنسبة:

مكان الولادة: وان

اسم الأم – الأب:

مكان وتاريخ الاستشهاد: بستا / 1 آب 2018

الاسم الحركي: مظلوم طوفان

الاسم والنسبة: مظلوم كزل

مكان الولادة: ميردين

اسم الأم – الأب: نورة – مراد

مكان وتاريخ الاستشهاد: بستا/ 9 تموز 2018

الاسم الحركي: دارا سرهلدان

الاسم والنسبة: فاتح إيبكتن

مكان الولادة: ميردين

اسم الأم – الأب: سليمة – محمد شريف

مكان وتاريخ الاستشهاد: كفر/ 9 تموز 2018

الاسم الحركي: صوفي بربانك

الاسم والنسبة: أنصار دوشكون

مكان الولادة: جولمرك

اسم الأم – الأب: صديقة – صلاح الدين

مكان وتاريخ الاستشهاد: كفر/ 1 آب 2018".

(م)