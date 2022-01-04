قوات الدفاع الشعبي تستذكر اثنين من مقاتليها استشهدا عام ٢٠١٧

وأصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HDP)، بياناً إلى الرأي العام، اليوم الثلاثاء، استذكرت فيه الشهيدين.

وجاء في البيان:

استشهد رفيقنا باهوز في شهر كانون الثاني من العام ٢٠١٧، إثر هجمات الدولة التركية المحتلة على منطقة أمانوس. أصبح رفيقنا باهوز بموقفه الفدائي ضد العدو وإصراره على أيديولوجية القائد آبو قيادياً يحتذى به. نستذكره في ذكرى استشهاده بكل احترام وامتنان".

سجل الشهيد بحسب البيان هو كالتالي:

الاسم الحركي: باهوز كاني

الاسم والكنية : عبد الإله يغيت الب

مكان الولادة: إيله

اسم الأم- الأب: قدرية- يوسف

تاريخ ومكان الاستشهاد: كانون الثاني ٢٠١٧ / أمانوس.

جسور كوجر

"استشهد رفيقنا جسور في شهر كانون الثاني عام ٢٠١٧ في منطقة آمد، خلال عملية عسكرية للدولة التركية المحتلة. مثّل رفيقنا جسور الشخصية البوطانية المقاومة خير تمثيل حتى لحظة النهاية. ونحن نستذكره في الذكرى السنوية لاستشهاده بكل احترام".

سجل الشهيد كالتالي:

الاسم الحركي: جسور كوجر

الاسم والكنية: عبد القادر آكمان

مكان الولادة: شرناخ

اسم الأم- الأب: كامار- عبدالله

مكان وتاريخ الاستشهاد: كانون الثاني ٢٠١٧ /آمد.

(ر)