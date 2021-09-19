قوات الدفاع الشعبي تستذكر 3 من مقاتليها استشهدوا في حفتانين

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بيانًا إلى الرأي العام، حول ثلاثة من مقاتليها استشهدوا عام 2015 في منطقة حفتانين:

وجاء في نص البيان:

"إن دولة الاحتلال التركي التي فشلت في مواجهة حقيقة النضال الكردي من أجل حرية كردستان، شنت هجومًا مكثفًا، منذ عام 2015 لتبرير هذه الهزيمة وتعويضها، وإن نظام الاحتلال ومن خلال هذه الهجمات يريد تدمير آمال الشعب الكردي في تحقيق الحرية، كما أنه يريد إركاع شعبنا، وردًّا على هذه الهجمات والسياسة بدأ مقاتلو حركة التحرر الكردستانية بملحمة مقاومة تاريخية، وفي هذه الملحمة التاريخية، استشهد كل من رفاقنا الأبطال تكوشر، ودلبرين ورزكار".

وبحسب البيان، سجل الشهداء كالتالي:

الاسم الحركي: تكوشر وان

الاسم والنسبة: فرهاد أوزموج أوغلو

مكان الولادة: وان

اسم الأم – الأب: غولسم – جميل

مكان وتاريخ الاستشهاد: حفتانين / 21 آب عام 2015

الاسم الحركي: دلبرين جولمرك

الاسم والنسبة: آرجان كولسفن

مكان الولادة: جولمرك

اسم الأم – الأب: سونكول – رمضان

مكان وتاريخ الاستشهاد: حفتانين / 21 آب عام 2015

الاسم الحركي: رزكار آكري

الاسم والنسبة: جونيد باران

مكان الولادة: آكري

اسم الأم – الأب: كيافد – مولود

مكان وتاريخ الاستشهاد: حفتانين / 21 آب عام 2015

وقالت قوات الدفاع الشعبي في نهاية بيانها: "إن رفاقنا دلبرين ورزكار وتكوشر قاتلوا ضد هجمات أعداء الإنسانية، وضحوا بأغلى ما لديهم من أجل حرية وطننا كردستان، ولحقوا بقافلة رفاقهم الشهداء الذين من قبلهم، ونقدم تعازينا الحارة والوطنية لذوي شهدائنا الثلاثة، ولجميع أبناء شعبنا الوطني في كردستان، ونجدد عهدنا لشهدائنا الأبرار وشعبنا بتحقيق النصر لمقاومتهم العظيمة".

(سـ)