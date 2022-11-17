قوات الدفاع الشعبي تستهدف جيش الاحتلال التركي بالأسلحة الثقيلة

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) اليوم الخميس؛ بياناً كتابياً؛ كشف فيه استخدام جيش الاحتلال التركي للقنابل المحظورة وقصفه لمناطق المقاومة بقذائف الأوبيس والدبابات والهاون والأسلحة الثقيلة لعشرات المرات.

وجاء نصّ البيان الذي تناول تفاصيل عمليات الكريلا وهجمات المحتلّين كالتالي:

"في سياق حملة الشهيد سافاش ماراش الثوريّة في معركة الخابور:

في الـ 14 من تشرين الثاني الجاري وفي الساعة 12:30؛ استهدفت قواتنا في فرق الكريلا المتحرّكة جرّافةً تشقّ طريقاً لجيش الاحتلال التركي في منطقة مقاومة كري FM. ما أسفر عن توقّفها عن العمل وسحبها من المنطقة.

في الـ 15 من تشرين الثاني الجاري وفي الساعة 13:30؛ استهدفت قواتنا في فرق الكريلا المتحرّكة التابعة لوحدات المرأة الحرّة- ستار جرافةً أخرى كانت تشقّ طريقاً لجيش الاحتلال في منطقة مقاومة كري FM. ما أسفر عن سحب الجرافة من المنطقة.

في الـ 16 من تشرين الثاني الجاري وفي الساعة 15:10؛ استهدفت قواتنا في فرق الكريلا المتحركة جنود الاحتلال التركي في منطقة مقاومة كري جودي بالأسلحة الفرديّة.

الهجمات التي شنّها جيش الاحتلال التركي مستخدماً القنابل المحظورة والأسلحة الكيماويّة:

في الـ 16 من تشرين الثاني الجاري؛ قُصفت التحصينات الحربيّة في منطقة الشهيد سرخَبون في منطقة مقاومة جمجو بالقنابل المحظورة مرةً واحدة.

هجمات جيش الاحتلال التركي:

في الـ 16 من تشرين الثاني الجاري؛ قُصفت مناطق مقاومة سيدا، جمجو، كري آمديه وكري FM بقذائف الأوبيس والدبابات والهاون والأسلحة الثقيلة لعشرات المرات.

(ر)