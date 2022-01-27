قوات الدفاع الشعبي تستهدف الجيش التركي في زاب بالأسلحة الثقيلة

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بياناً حول العمليات العسكرية التي نفذتها قواتهم في زاب ضد جيش الاحتلال التركي. وجاء في نص البيان:

"في إطار الحملة الثورية لصقور زاغروس في منطقة زاب:

في ٢٤ من كانون الثاني الجاري وفي الساعة ١٥:١٥ تم استهداف الجيش التركي المحتل في تلة كوردينا بالأسلحة الثقيلة.

وفي الساعة ١٦:١٠ من اليوم ذاته تم استهداف الجنود الأتراك الموجودين في قلعة بَدَو على محورين.

وأسفرت هاتان العمليتان عن توجيه ضرباتٍ موجعةً للجنود الموجودين في التحصينات.

في ٢١ من كانون الثاني الجاري وبين الساعة ٠١:٢٢ و٠١:٢٥ تعرضت قرى بلمند ومسلّاكايا في منطقة غاري للقصف بالطائرات الحربية 6 مرات.

وفي ٢٢ من كانون الثاني الجاري وفي الساعة ١٠:٢٥ قصفت طائرات جيش الاحتلال محيط قرية دركل في منطقة متينا.

وفي الساعة ١٠:٣٠ من اليوم ذاته قصف الطائرات الحربية ساحة كوشينا في منطقة خاكورك.

وفي ٢٢ كانون الثاني الجاري بين الساعة ٠٩:٠٠ و٩:٣٠ تم قصف ميدان سيدا وفي ٢٥ من تشرين الثاني الجاري وفي الساعة ١٦:٣٠ تم قصف ميدان جمجو في زاب أربعة مراتٍ بالطائرات الحربية. و بين الساعة ١٩:٣٠ و٠١:٠٠ من اليوم ذاته حلّقت مروحيات العدو في سماء خط قاشورا في منطقة متينا.

وفي ٢٦ من كانون الثاني الجاري وفي الساعة ١٦:٤٥ تعرض ميدان سنين في منطقة خاكورك للقصف بالطائرات الحربية.

وفي الساعة ٠٤:٠٠ من اليوم ذاته تم قصف ميدان برزان بالطائرات الحربية.

ولم تسفر هذه الغارات الجوية التي شنها جيش الاحتلال التركي عن أية خسائر في صفوف مقاتلينا".

(ر)