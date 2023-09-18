قوات الدفاع الشعبي تقضي على جندي تركي وتعطب مروحية

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، اليوم ببيان، حول عمليات الكريلا وهجمات جيش الاحتلال التركي، في مناطق الدفاع مديا بباشور (جنوب كردستان)، جاء في نصه:

"في منطقة الشهيد دليل غرب زاب؛

تم استهداف جنود الاحتلال بتاريخ 17 أيلول ما بين الساعة 08:00 و 12:00، بالأسلحة الثقيلة في ساحة المقاومة بتلة جودي، حيث تم توجيه ضربات لموقعين لجنود الاحتلال، وقد نفذت هذه العملية وحدات المرأة الحرة - ستار.

وفي 17 أيلول في الساعات 14:50 و 15:27 و 17:00، تم استهداف جنود الاحتلال بالأسلحة الثقيلة في ساحة المقاومة بتلة جودي، وتم توجيه ضربات لموقعين لجنود الاحتلال.

وفي 17 أيلول في تمام الساعة 18:00، جرى توجيه ضربات لأحد مواقع جنود الاحتلال بالأسلحة الثقيلة في ساحة المقاومة بتلة جودي، نفذتها وحدات المرأة الحرة - ستار.

وفي 17 أيلول في تمام الساعة 20:00، استهدفت وحدات المرأة الحرة - ستار جنود الاحتلال قنصاً في ساحة المقاومة بتلة جودي، حيث أسفرت العملية عن مقتل جندي.

وفي 17 أيلول في تمام الساعة 13:15، تم استهداف جنود الاحتلال، الذين كانوا يحاولون التمركز في الساحة بالأسلحة الثقيلة في ساحة المقاومة بتلة آمدية، وقد وُجهت الضربات لأحد مواقع الاحتلال.

وفي 17 أيلول في تمام الساعة 16:16، تم استهداف جنود الاحتلال، الذين كانوا يحاولون التمركز في الساحة بالأسلحة النصف آلية في ساحة المقاومة بتلة آمدية، وقد وُجهت الضربات لأحد مواقع الاحتلال.

في منطقة زاب؛

في 16 أيلول في تمام الساعة 12:00، جرى استهداف جنود الاحتلال بالأسلحة الثقيلة في ساحة المقاومة بسيدا.

في منطقة متينا؛

في 17 أيلول في تمام الساعة 20:40، تدخلت قواتنا لمنع تحركات الطائرات المروحية في ساحة المقاومة بتلة أورتية، حيث تم استهداف أحد الطائرات المروحية الهجومية بالأسلحة النصف آلية، مما اضطر المروحية التي تم إعطابها إلى مغادرة الساحة، كما تدخلت قواتنا لمنع تحركات مروحية من نوع سكورسكي التي كانت تحاول إنزال قواتها في الساحة، مما اضطرت إلى مغادرة الساحة.

هجمات جيش الاحتلال التركي؛

تعرضت منطقة الشهيد دليل غرب زاب ومنطقة متينا بتاريخ 17 أيلول، للقصف بالطائرات المروحية الهجومية.

فيما تعرضت مناطق زاب والشهيد دليل غرب زاب ومتينا للقصف بالقذائف المدفعية".

(ف)