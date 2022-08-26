قوات الدفاع الشعبي تقضي على  سبعة من جنود الاحتلال في باكور وباشور كردستان

وأعلنت قوات الدفاع الشعبي: "إن التشكيل الفعال لكريلا الحداثة الديمقراطية لقواتنا، والاستخدام الاحترافي لتكتيكات الكريلا الغنية والاستهداف المباشر للاحتلال، منع جيش الاحتلال التركي من تحقيق اهدافه".

وتابعت في بيان لها :" ولكسر عزيمة قواتنا في ساحات المقاومة، يهاجم جيش الاحتلال بالقنابل النووية التكتيكية والأسلحة الكيمياوية المتنوعة وذات الروائح المختلفة، كما يشعل نيران ينبعث منها دخان سام محاولاً ادخالها الى أنفاق القتال. ورغم كل هذا، فشل في الحصول على نتائج. يحاول تدمير أنفاق القتال عبر استخدام الجرافات وأنواع اخرى تستخدم لتحطيم الصخور ليتمكن من كسر مقاومة قواتنا والتمركز في المنطقة".

قوات الدفاع الشعبي كشفت عدد هجمات الاحتلال التركي :" كما قام جيش الاحتلال التركي بقصف ساحات المقاومة 46 مرة بالأسلحة النووية التكتيكية والكيمياوية، و18 مرة بالمروحيات الهجومية، و10 مرات بالطائرات الحربية، وعشرات المرات بالقذائف المدفعية والأسلحة الثقيلة".

(سـ)