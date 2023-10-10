قوات الدفاع الشعبي تقضي على 14 جندياً من جيش الاحتلال التركي

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) اليوم، بياناً كتابياً حول العمليات التي نفذها مقاتلو الكريلا وهجمات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع مديا، في جنوب كردستان، جاء فيه:

"في منطقة الشهيد دليل غرب زاب:

بتاريخ 9 تشرين الأول، عند الساعة 14:20 و17:30 و18:00، تم استهداف المحتلين بالأسلحة الثقيلة والنصف آلية في منطقة المقاومة تلة جودي.

وفي 10 تشرين الأول، الساعة 01:20، استهدفت قواتنا في وحدات المرأة الحرة-ستار (YJA-Star) بتكتيكات القنص جنود الاحتلال في منطقة المقاومة تلة جودي وقتلت جندياً من جنود الاحتلال.

وفي 9 تشرين الأول، تم استهداف المحتلين في منطقة المقاومة تلة آمدية من خلال عمليات الكريلا المنسقة والتكتيكات المختلفة، وفي الساعة 14:00، تم استهداف خيام المحتلين بالأسلحة الثقيلة وتم تدمير خيمتين، وفي الساعة 14:20، تم استهداف جنود الاحتلال أثناء تجمعوا من جهتين بالأسلحة الثقيلة والنصف آلية، وفي الساعة 15:00، تم استهداف الغزاة أثناء تحركهم بتكتيكات القنص وتم قتل واحد من المحتلين، وفي الساعة 15:15 15:35، تم استهداف جنود العدوان التركي بالأسلحة النصف آلية، وفي الساعة 15:40 تم استهداف المحتلين بالأسلحة الثقيلة وتم ضرب مواقعهم.

وفي المحصلة، تم قتل 9 محتلين وجرح 6 آخرين وتدمير خيمتين خلال هذه العمليات.

وبتاريخ 10 تشرين الأول، الساعة 03:40، تم استهداف واحدة من مجاميع الاحتلال بتكتيكات القنص أثناء تحركهم في منطقة المقاومة تلة آمدية، ونتيجة لذلك تمت قتل 4 محتلين.

في منطقة زاب:

بتاريخ 9 تشرين الأول الساعة 06:00، تم استهداف المحتلين في المنطقة المقاومة سيدا بالأسلحة الفردية.

بتاريخ 9 تشرين الأول، بتمام الساعة 08:30، تم استهداف جرافة تابعة لجيش الاحتلال بالأسلحة الثقيلة أثناء محاولتها تدمير خنادق الحرب في منطقة المقاومة سيدا.

الهجمات التي شنها جيش الاحتلال التركي بالغازات الكيماوية والمتفجرات المحظورة والطائرات المسيرة المفخخة؛

في 9 تشرين الأول، تم قصف خنادق الحرب في منطقة المقاومة تلة جارجل بمنطقة متينا 3 مرات بالطائرات المسيرة المفخخة، وفي 10 تشرين الأول، تم قصفها مرة واحدة بالمتفجرات المحظورة.

وفي 9 تشرين الأول، تم قصف خنادق الحرب في منطقة المقاومة تلة أورته مرة واحدة بالطائرات المسيرة المفخخة.

وفي التاسع من تشرين الأول، تعرضت خنادق الحرب في تلة جودي في منطقة الشهيد دليل غرب زاب وخنادق الحرب في منطقة المقاومة تلة آمدية للقصف 13 مرة بالطائرات المسيرة المفخخة و4 مرات بالمتفجرات المحظورة.

وفي 9 تشرين الأول، تعرضت خنادق الحرب في منطقة المقاومة سيدا بمنطقة زاب، للقصف مرة واحدة بالمتفجرات المحظورة.

الهجمات التي شنها جيش الاحتلال التركي:

في 7 و8 و9 تشرين الأول، قصفت الطائرات الحربية لجيش الاحتلال 30 مرة منطقة المقاومة ورخيل في منطقة آفاشين.

وفي 7 و8 و9 تشرين الأول، تعرضت منطقة بارزان للقصف 9 مرات بالطائرات الحربية.

وفي 9 تشرين الأول، قصفت المروحيات الهجومية مناطق زاب وآفاشين ومتينا والشهيد دليل غرب زاب وبارزان.

وتعرضت مناطق زاب والشهيد دليل غرب زاب وخاكورك ومتينا للقصف المدفعي".

(ف)