قوات الدفاع الشعبي تنفذ سلسلة عمليات ضد جيش الاحتلال

وأصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي، اليوم الثلاثاء، بياناً حول آخر المعارك والتطورات الجارية بين قوات الكريلا وجيش الاحتلال التركي في مناطق الدفاع المشروع.

وقال المركز الإعلامي إن الفرق المتنقلة لقوات الكريلا نفذت سلسلة عمليات نوعية بالأسلحة الثقيلة ضد جيش الاحتلال التركي في منطقة جمجمو أدى إلى تدمير كاميرا (موبيس) كما ووجهت الفرق المتنقلة ضربات موجعة للاحتلال التركي في تلة FM وتلة الشهيد شاهين.

وحول هجمات الدولة التركية المحتلة، ذكر المركز الإعلامي بأن جيش الاحتلال التركي قصف مناطق المقاومة مرتين بالأسلحة الكيماوية و13 مرة بالطائرات الحربية وعشرات المرات بقذائف الهاون والمدفعية والدبابات.