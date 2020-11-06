قوات الدفاع الشعبي تنفذ عمليات نوعية ضد الاحتلال التركي وتقتل عددًا من عملائه في حفتانين

وأفاد المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) في بيان له بأن قواتها نفذت عملية استهدفت عملاء الاحتلال التركي القائمين على فتح وإنشاء الطريق الواصل ما بين موقعي سلورت العسكري وخابوشكه في منطقة شمدينان، التابعة لولاية جولمرك الكردستانية.

وأشار المركز إلى أنه في إطار حملة "مقاومة حفتانين"، نفذّت قوات الكريلا في5 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، عملية استهدفت جنود الاحتلال التركي، المتمركزين في تلة الشهيد روجين ضمن منطقة الشهيد كندال.

وأكد المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي في بيانه أنه "في إطار الحملة الثورية لمقاومة حفتانين، نفذّت قواتنا يوم الخامس من تشرين الثاني، في تمام الساعة 15:00عملية استهدفت مواقع المحتلين الموجودين في تلة الشهيدة روجين بمنطقة الشهيد كندال في منطقة حفتانين".

وأشار المركز إلى أنهم لم يتمكنوا من تحديد أعداد قتلى وجرحى جيش الاحتلال التركي، إلا أن العملية أدت إلى تدمير موقع عسكري بالكامل وقتل كافة الجنود الموجودين فيه، وإلحاق أضرار كبيرة بموقعين عسكريين آخرين.

وأكد المركز الإعلامي أنه وفي إطار حملة “إنها مرحلة الحرية” نفذّت قوات الدفاع الشعبي عملية استهدفت عملاء الدولة التركية القائمين بالإنشاءات العسكرية بين موقعي سلورت وخابوشكه العسكري في منطقة شمدينان، مشيرًا إلى أنه نتج عن العملية الثورية مقتل 4 من عملاء الاحتلال التركي، وتدمير آليتي حفر خنادق هندسية وشاحنة، فيما أصيبت شاحنة أخرى بأضرار كبيرة، فيما كثف جيش الاحتلال التركي قصفه للمناطق المحيطة بعد العملية.

وفي الإطار، نفى المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي ما نقلته دولة الاحتلال التركي من أخبار كاذبة عبر وسائلها الإعلامية في إطار الحرب النفسية الخاصة، تحدثت فيها عن إصابات في صفوف قوات الكريلا، مؤكدًا أن الأخبار الكاذبة التي تهدف إلى تضليل الرأي العام لا تمت للحقيقة بصلة، "حيث عادت قواتنا إلى قواعدها سليمة".

وذكر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) تفاصيل الهجمات الجوية التي شنها الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع (ميديا)، "في الخامس من تشرين الثاني وفي تمام الساعة 14:30 قصف الاحتلال التركي محيط قرية جم شريتكي في منطقة كاري، وفي توقيت آخر وبتمام الساعة15:30 قصف منطقة كاركر في منطقة زاب"، مشيرًا إلى أن قوات الدفاع الشعبي لم تتكبد أية خسائر في هذه الهجمات الجوية لجيش الاحتلال التركي.

(ي م)