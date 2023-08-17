قوات الدفاع الشعبي تنفذ عدّة عمليات ضد جيش الاحتلال التركي

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي HPG، اليوم، بياناً إلى الرأي العام، بصدد مقاومة وعمليات قوات الدفاع الشعبي في مناطق الدفاع مديا بباشور كردستان، وهجمات دولة الاحتلال التركي المستمرة.

جاء فيه:

"منطقة الشهيد دليل غرب زاب؛

وُجهت ضربات بالأسلحة الثقيلة في 16 آب في تمام الساعة 05:00 والساعة 07:15، لمواقع جنود الاحتلال في ساحة المقاومة بتلة جودي.

وفي 16 آب بتمام الساعة 10:50، استهدفت مواقع جنود الاحتلال المتواجدة في ساحة المقاومة بتلة جودي، وتم تدمير أحد المواقع، نُفذت هذه العملية من قِبل قواتنا التابعة لوحدات المرأة الحرة-ستار.

وفي 16 آب بتمام الساعة 15:10، تم استهداف مواقع جنود الاحتلال المتواجدة في ساحة المقاومة بتلة جودي بالأسلحة الثقيلة وتدمير أحد المواقع.

وفي التاريخ ذاته بتمام الساعة 17:00، تم استهداف جنود الاحتلال بالأسلحة الثقيلة أثناء توغلهم وتحركهم في ساحة المقاومة بتلة جودي، وقامت قواتنا التابعة لوحدات المرأة الحرة - ستار في هذه العملية بالقضاء على أحد جنود الاحتلال وإيقاف تحركات المحتلين.

وفي تمام الساعة 17:40 في 16 آب، تم استهداف جنود الاحتلال بالأسلحة النصف الآلية أثناء توغلهم وتحركهم في ساحة المقاومة بتلة جودي، وتم القضاء على أحد جنود الاحتلال.

وفي 16 آب بتمام الساعة 18:00، تم استهداف جنود الاحتلال بالأسلحة النصف الآلية أثناء محاولتهم القيام بالاستطلاع والكشف في ساحة المقاومة بتلة جودي، وتم توجيه ضربة لأحد المواقع، وقد نُفذت هذه العملية من قِبل قواتنا التابعة لوحدات المرأة الحرة - ستار.

وفي تاريخ نفسه بتمام الساعة 18:20، تم استهداف جنود الاحتلال بالأسلحة الثقيلة أثناء تحشد المحتلين في ساحة المقاومة بتلة جودي، وتم القضاء على 2 من جنود الاحتلال، وقد نُفذت هذه العملية من قِبل قواتنا التابعة لوحدات المرأة الحرة-ستار.

وتدخلت قواتنا في 17 آب ما بين الساعة 00:30 و 01:30 بعد منتصف الليل، بالأسلحة الثقيلة 6 مرات ضد تحرك الطائرات المروحية في ساحة المقاومة بتلة جودي.

وفي 17 آب بتمام الساعة 03:30، تم استهداف جنود الاحتلال بالأسلحة الثقيلة وتوجيه الضربات لأحد المواقع في ساحة المقاومة بتلة جودي، وقد نُفذت هذه العملية وحدات المرأة الحرة - ستار.

منطقة زاب؛

جرى استهداف جنود الاحتلال بتاريخ 16 آب بتمام الساعة 19:30، بالأسلحة الفردية في ساحة المقاومة بـ سيدا، حيث تم القضاء على أحد جنود الاحتلال.

هجمات جيش الاحتلال التركي

قصفت الطائرات الحربية مرة واحدة ساحة المقاومة بتلة بهار التابعة لمنطقة الشهيد دليل غرب زاب، فيما قُصفت مناطق قرية شيلازه وكولكا التابعة لمنطقة متينا 7 مرات، وبلغ مجموع الغارات الجوية 8 غارات.

كما تعرضت منطقة غربي زاب للشهيد دليل ومتينا للقصف بالقذائف المدفعية".

(أ ب)