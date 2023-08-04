قوات الدفاع الشعبي تنفذ 4 عمليات ضد جيش الاحتلال التركي

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي HPG، اليوم، بياناً كتابياً إلى الرأي العام حول عمليات القوات، وهجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع مديا بباشور (جنوب كردستان).

وجاء في نص البيان:

"في منطقة الشهيد دليل غرب زاب؛

نفذت مقاتلاتنا في صفوف وحدات المرأة الحرة – ستار، يوم الثالث من آب الجاري في تمام الساعة 08:00، عملية نوعية ضد جيش الاحتلال التركي في ساحة المقاومة بتلة جودي واستهدفت خنادق العدوان التركي بالأسلحة الثقيلة، والحقت ضربة قوية لإحدى خنادق الاحتلال.

وفي التاريخ نفسه حوالي الساعة 09:20، استهدفت قواتنا الكريلا خندقاً لسلاح قاذف لجيش الاحتلال التركي في ساحة المقاومة بتلة جودي، بواسطة الأسلحة الثقيلة، وأسفرت العملية عن تدمير سلاح قاذف بالكامل وإلحاق ضربة قوية بإحدى مواقع العدو.

وفي الثالث من آب، نفذت مقاتلاتنا لوحدات المرأة الحرة – ستار، في تمام الساعة 12:25، عملية قنص ضد جيش الاحتلال التركي أثناء تحركهم في ساحة المقاومة بتلة جودي، وأسفرت هذه العملية الناجحة عن مقتل جندي.

وفي التاريخ ذاته، وجهت قواتنا الكريلا في الساعة 18:00، ضربات قوية لخنادق العدوان التركي في ساحة المقاومة بتلة جودي، بالأسلحة الثقيلة، والحقت ضربة قوية لخندق عسكري للعدوان التركي خلالها.

هجمات جيش الاحتلال التركي؛

قصفت طائرات حربية تابعة للاحتلال التركي يوم الثالث من آب، ساحة المقاومة بتلة آمدية في منطقة الشهيد دليل غرب زاب.

كما قصف العدوان التركي خنادقنا للمقاومة في ساحة المقاومة بمنطقة شكفتا برينداران في زاب بواسطة المتفجرات.

وتعرضت مناطق زاب، منطقة الشهيد دليل غرب زاب، آفاشين، ومتينا لقصف مدافع جيش الاحتلال التركي".

(أ ب)