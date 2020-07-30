قوات الدفاع الشعبي تلحق ضربة بجيش الاحتلال في ولاية شرنخ

وقالت قوات الدفاع الشعبي في بيان لها إن قوات الكريلا استهدفت في السابع والعشرين من تموز الجاري وفي تمام الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت كردستان، عربة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال التركي على طريق مخفر كوفنلك في ولاية شرنخ الكردستانية.

وأسفرت العملية عن تدمير العربة، بيد أنه لم يتم تثبيت عدد قتلى وجرحى جنود الاحتلال التركي في هذه العملية بعد.

وذكر البيان أنه في التاسع والعشرين من تموز الجاري، شنت طائرات الاحتلال التركي غارات جوية على ساحة الشهيد ديرين في منطقة آفاشين بمناطق الدفاع المشروع مديا. ولم يسفر القصف عن أي إصابات في صفوف قوات الكريلا.